Olivia Newton-John s’est liée avec l’ex-femme de son petit ami Patrick McDermott qui a mystérieusement disparu en 2005

Olivia Newton-John a trouvé une amitié unique à travers des moments dévastateurs alors qu’elle s’appuyait sur l’ex-femme de son petit ami d’alors, Patrick McDermott, après qu’il ait mystérieusement disparu après un voyage de pêche nocturne en 2005.

Le chanteur australien lauréat d’un Grammy Award, qui a joué dans le film classique américain “Grease”, est décédé lundi à l’âge de 73 ans après avoir lutté contre le cancer pendant près de 30 ans.

Alors que les hommages affluaient pour l’actrice bien-aimée qui a fait campagne pour la recherche sur le cancer et le bien-être, sa copine de longue date, Yvette Nipar, a écrit qu’elle “manquerait” Olivia pour toujours après que le couple ait formé le lien le plus improbable à la recherche de McDermott lorsqu’il a disparu il y a près de 20 ans.

“Ma douce amie, tu me manqueras pour toujours”, a-t-elle écrit en utilisant le hashtag Olivia Newton John Forever. Nipar a partagé une photo de la marche annuelle du bien-être et de la recherche Olivia Newton-John à Melbourne, en Australie, en 2019, qui profite au centre de cancérologie qu’elle a fondé en 2012.

Leur amitié, cependant, n’aurait jamais pu prospérer sans Patrick McDermott. Le caméraman, qui entretenait une relation intermittente avec Newton-John, avait 48 ans lorsqu’il a été porté disparu lors d’un voyage de pêche nocturne. McDermott, un pêcheur passionné, a réservé le voyage en solo sur le bateau “Freedom” au départ du port de San Pedro à Los Angeles le 30 juin 2005, avec 22 autres passagers et membres d’équipage.

Ses affaires, y compris des clés de voiture, un passeport et un portefeuille, ont été retrouvées sur le bateau et son véhicule a été récupéré sur le parking, et McDermott a raté un événement familial le 6 juillet, mais ce n’est que le 11 juillet qu’il a été porté disparu. aux autorités par son ex-femme, Yvette Nipar.

Une enquête ultérieure de la Garde côtière s’est terminée plus d’un an plus tard après qu’ils “n’aient trouvé aucune preuve d’action criminelle, de suicide, d’accident ou de canular dans la disparition de McDermott”. Une enquête distincte sur la «sécurité maritime» clôturée en octobre 2008 a suggéré que «McDermott a été perdu en mer».

McDermott était auparavant marié à Nipar depuis deux ans et l’ancien couple a un fils, Chance. Les rapports de l’époque indiquaient qu’il avait des problèmes d’argent et devait 8 000 $ de paiements impayés sur la pension alimentaire pour enfants, et avait déposé son bilan en 2000 avec une dette supplémentaire de 31 000 $.

La spéculation a monté que McDermott a simulé sa mort, les théoriciens du complot affirmant qu’il vivait une vie recluse dans un village de pêcheurs au Mexique. Chaque allégation est redevenue fausse.

Lors d’un entretien avec Larry King en 2006, Olivia a admis que l’enquête sur la personne disparue de McDermott l’avait rapprochée de Nipar et de leur fils.

“Je suis devenue très proche de son ex-femme, Yvette, qui est une personne merveilleuse, et nous sommes devenus de bons amis et je vois son fils, et il s’épanouit. Il va très bien”, a-t-elle déclaré à King.

Nipar, une actrice dont les rôles incluent des apparitions dans “21 Jump Street” et “RoboCop”, a posté sur Instagram des années plus tard, “Je n’oublierai jamais qu’elle m’a appelé depuis la chambre verte juste après cela, sachant à quel point j’étais protecteur envers mon fils Le nom était constamment “diffusé”. Elle n’avait aucune idée que Larry allait demander ça.”

Newton-John a déclaré au magazine Australian Women’s Weekly en 2009 qu’elle ne se remettrait jamais du traumatisme de la perte de McDermott. “Je pense qu’il y aura toujours un point d’interrogation … Je ne pense pas que je serai jamais vraiment en paix avec ça.”

En 2012, Nipar a fait campagne pour que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, arrête de vendre un livre faisant la promotion que McDermott était toujours en vie.

“Mon fils a traversé suffisamment de tourments émotionnels à ce sujet”, a écrit Nipar au milliardaire à propos du “menteur en série bien connu” Philip Klein pour son livre “Perdu en mer”.

En 2016, Olivia a déclaré à “60 Minutes” australien que McDermott “était perdu en mer, et personne ne sait vraiment ce qui s’est passé”.

“C’est humain de se demander”, a-t-elle ajouté. “Mais vous savez, ce sont les choses de la vie que vous devez accepter et laisser tomber. Parce que chaque fois que vous traversez des moments difficiles, il y a toujours ces inquiétudes.”

Nipar, une ancienne actrice avec des crédits sur “General Hospital” et “Melrose Place”, a partagé des publications sur les réseaux sociaux selon lesquelles elle est en train d’écrire un livre sur l’incident, intitulé “What Are The Chances?”

Elle a partagé une photo avec Newton-John en 2021 sur Instagram et a écrit : “Quelles sont les chances que cette fille et moi nous entraidions pour traverser l’une des périodes les plus bizarres et les plus difficiles de notre vie ? Alors #béni de t’avoir dans mon la vie.”

Newton-John a épousé John Easterling en 2008 au sommet d’une montagne au Pérou lors d’une cérémonie de mariage spirituel inca. Ils sont retournés en Floride et ont légalisé leur union avec un mariage en bord de mer sur l’île de Jupiter.

Easterling a fondé Amazon Herb Company et a formulé un mélange spécial de cannabis appelé “Olivia’s Choice” pour sa femme, qui était également une défenseure de la médecine des plantes.

Newton-John est décédée “paisiblement dans son ranch du sud de la Californie ce matin, entourée de sa famille et de ses amis”, a partagé sa famille lundi.

“Nous demandons à chacun de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein.”

La chanteuse “Hopelessly Devoted to You” était tout autant connue pour ses meilleurs succès, dont “Physical” et “You’re the One That I Want”, que pour son rôle principal aux côtés de John Travolta dans “Graisse”.

« Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que tout don soit fait en sa mémoire à la @onjfoundation », dit la famille.

“Olivia laisse dans le deuil son mari John Easterling ; sa fille Chloe Lattanzi ; sa sœur Sarah Newton-John ; son frère Toby Newton-John ; ses nièces et neveux Tottie, Fiona et Brett Goldsmith ; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall et Pierz Newton- John ; Jude Newton-Stock, Layla Lee ; Kira et Tasha Edelstein ; et Brin et Valerie Hall.”