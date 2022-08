Olivia Newton-John reçoit l’hommage de Chris Martin et Natalie Imbruglia de Coldplay avec la reprise de “Summer Nights”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un hommage digne d’une reine.

Lors du concert de Coldplay mardi soir au stade de Wembley à Londres, la chanteuse Natalie Imbruglia a rejoint le leader du groupe, Chris Martin, sur scène, où ils ont interprété la chanson “Summer Nights” du film emblématique de 1978 “Grease”, en hommage au film -star, Olivia Newton-John. L’actrice et musicienne australienne bien-aimée est décédée le 8 août à l’âge de 73 ans après une bataille de 30 ans contre le cancer du sein.

Alors qu’Imbruglia a joué le rôle de Newton-John en tant que personnage du film Sandy, Martin a chanté sa partie de la chanson en tant que personnage de Danny, co-vedette de “Grease”, John Travolta. Les deux ont été rejoints par le musicien lauréat d’un Grammy, Jacob Collier, qui a fourni le piano et les voix de secours pendant le refrain de la chanson.

Dans le clip partagé sur des médias sociauxle groupe se produit au milieu du stade de Wembley, tandis que le public – qui peut accueillir jusqu’à 90 000 personnes – entoure les musiciens.

La performance de quatre minutes – qui fait partie de la tournée mondiale actuelle “Music of the Sphere” du groupe britannique – a suscité des applaudissements et des acclamations du public à la fin de la couverture.

“Summer Nights” a été écrit pour “Grease” et sorti à l’été 1978 en tant que quatrième single du film de la bande originale. La chanson est devenue un énorme succès mondial.

Newton-John est décédée paisiblement chez elle dans le sud de la Californie au début du mois. Elle était connue pour son rôle principal aux côtés de Travolta dans le film classique, ainsi que pour ses chansons à succès en solo, notamment “Physical” et “I Honestly Love You”.

Après son décès, Travolta a partagé un hommage sincère sur Instagram à son ancienne co-vedette de “Grease”: “Ma très chère Olivia, tu as rendu toutes nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous verrons toi sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. À toi dès que je t’ai vu et pour toujours. Ton Danny, ton John !”