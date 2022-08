Olivia Newton-John rappelée par John Travolta, Richard Marx et d’autres amis célèbres: “Ma chère Olivia”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

John Travolta et d’autres célébrités ont rendu hommage à la star de “Grease” Olivia Newton-John après l’annonce de sa mort lundi.

“Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures”, a écrit Travolta sur Instagram à côté d’une photo de l’actrice. “Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous te reverrons plus tard et nous serons tous ensemble à nouveau. À toi depuis le moment où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John !”

La mort de Newton-John a été annoncée sur ses réseaux sociaux. L’actrice avait reçu un diagnostic de cancer du sein métastatique de stade quatre en 2017.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, indique le communiqué.

OLIVIA NEWTON-JOHN MORT À 73 ANS

“Son inspiration de guérison et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que tout don soit fait en sa mémoire à la @onjfoundation.”

D’autres célébrités se sont rendues sur les réseaux sociaux pour rendre hommage à l’actrice.

Suzanne Somers, qui a également lutté contre le cancer du sein, a parlé du décès de Newton-John.

“Il y a une fraternité qui grandit chaque année”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “C’est une fraternité que vous ne voulez jamais rejoindre, mais lorsque l’entrée est autorisée, vous trouvez un grand confort avec d’autres “sœurs”.”

“Olivia m’a beaucoup réconforté lors de son diagnostic il y a 25 ans”, a poursuivi Somers. “Son combat était mon combat, comme elle a gagné, j’ai gagné. Elle nous a tellement appris à travers sa bravoure et sa philosophie de “ne jamais abandonner”. Olivia et son exemple de vie nous ont donné de la force. En tant qu’icône des années 70, elle a vécu un pleine vie. Je l’aimais et ma “sœur” me manquera pour toujours.”

“Ma douce amie, tu me manqueras pour toujours”, a écrit Yvette Nipar, l’ex-femme de Patrick McDermott, sur Twitter.

McDermott et Newton-John étaient sortis ensemble avant que le caméraman et technicien d’éclairage d’Hollywood ne disparaisse. Newton-John et Nipar seraient devenus proches au cours des années qui ont suivi la disparition.

Le musicien Richard Marx a écrit: “Mon cœur est brisé. Repose-toi maintenant, mon cher ami. Tu étais une personne aussi gentille et aimante qu’il n’y en a jamais eu. Tu me manqueras tous les jours.”

Barbra Streisand a partagé une photo d’elle avec l’actrice.

“Trop jeune pour quitter ce monde. Puisse-t-elle RIP”, a-t-elle légendé la photo.

George Takei a écrit : “Nous avons perdu une grande artiste emblématique en Olivia Newton John, qui nous a quittés trop tôt à 73 ans. J’espère qu’elle est maintenant dans le grand Xanadu au-delà. Sachez que nous vous sommes à jamais désespérément dévoués, Olivia. Reposez-vous dans le chant et la joie.”

Le musicien Michael Des Barres a partagé son propre hommage sur Twitter.

“Olivia Newton-John a eu le don extraordinaire de devenir ta sœur pendant qu’elle chantait et jouait”, a-t-il écrit. “Un membre de votre famille. Le doux éclat qu’elle a envoyé dans ce monde effrayant était rare et magnifique.”

Newton-John a eu une carrière accomplie en tant que musicienne, actrice, entrepreneure et militante. La chanteuse “Physical” a remporté quatre Grammys tout au long de sa carrière et a obtenu 12 nominations.

Elle était connue pour ses tubes “I Honestly Love You”, “Hopelessly Devoted to You” et “Twist of Fate”.

En plus de sa musique, Newton-John est devenue célèbre pour son rôle de Sandy dans “Grease”. Le film est sorti en 1978.

Parmi les autres films pour lesquels elle était connue, citons “Xanadu” et “Two of a Kind”.