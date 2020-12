Olivia Newton-John a livré un message inspirant aux fans alors qu’elle poursuit sa bataille courageuse contre le cancer du sein de stade quatre.

L’actrice de Grease, 72 ans, a déclaré qu’elle voulait s’exprimer pour offrir un peu d’espoir après une année difficile pour de nombreuses personnes.

Dans la vidéo publiée sur Instagram, Olivia a déclaré: « Je veux juste vous souhaiter à toutes les fêtes de fin d’année les plus heureuses et les plus saines. Nous passerons à travers cela. Cela aussi passera. »

Partageant ses vœux pour l’année prochaine, elle a déclaré: « J’espère que 2021 nous apportera de nouvelles choses et de meilleures nouvelles, et gardez simplement le moral et pensez à des pensées positives, a-t-elle ajouté.







La star australienne a partagé des nouvelles de son dernier diagnostic de cancer en novembre 2018.

Elle a été diagnostiquée pour la première fois en 1992 et avait reçu le feu vert après avoir subi une chimiothérapie et une mastectomie uniquement pour le retour du cancer.

En 2013, après un accident de voiture, l’actrice a découvert qu’elle avait un cancer à l’épaule après que des médecins l’ont traitée pour une voiture.







S’exprimant en janvier de cette année, Olivia a déclaré qu’elle utilisait du cannabis médicinal et des remèdes naturels ainsi que des médicaments conventionnels pendant sa bataille pour la santé.

Au milieu de sa bataille, Olivia a pris le temps de partager un hommage réconfortant à la défunte épouse Kelly Preston de sa co-vedette de Grease, John Travolta.

Kelly est décédée en juillet dans sa maison familiale en Floride en novembre après avoir combattu le cancer du sein pendant deux ans en secret.

Son amie et actrice Olivia a partagé quelques mots gentils à propos de Kelly qu’elle a saluée comme «un esprit merveilleux et magnifique».







Elle a dit: « C’était évidemment [hard]. Kelly était un esprit merveilleux et magnifique à l’intérieur qu’à l’extérieur. «

Olivia a déclaré que la tragédie l’avait seulement inspirée à poursuivre son travail de recherche d’un remède avec la Fondation Olivia Newton-John, qui recherche des thérapies holistiques pour les personnes atteintes.

« C’était incroyablement triste qui a renforcé ma détermination et ma fondation, encore plus maintenant », a-t-elle déclaré lors d’une apparition sur Loose Women.

« J’ai perdu quelques amis au cours de la dernière année, plus déterminés à voir un monde vaincre le cancer. »

Au fil des ans, Olivia est restée amie avec son « charmant » et « talentueux » co-star de Grease, John.

Elle a dit: « Nous sommes toujours amis. C’est un gars adorable et adorable. Tellement talentueux. »