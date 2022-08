Olivia Newton-John : le mémorial de l’État australien en travaux

Olivia Newton-John, la chanteuse et star de “Grease” décédée lundi aux États-Unis, recevra un service commémoratif d’État en Australie, a annoncé jeudi le Premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews.

Dans un message sur Twitter, Andrews a déclaré qu’il avait parlé avec la famille de Newton-John et qu’ils avaient accepté l’offre d’une cérémonie d’État. “Ce sera plus un concert qu’un enterrement, ce qui convient à un Victorien qui a vécu une vie aussi riche et généreuse”, a déclaré Andrews. Les détails doivent encore être finalisés.

La nièce de Newton-John, Tottie Goldsmith, avait précédemment déclaré à l’affilié de CNN, le Nine Network, qu’elle pensait que le peuple australien voulait que Newton-John ait des funérailles d’État. “Je pense que l’Australie en a besoin”, a déclaré Goldsmith en larmes. “Elle est tellement aimée.”

Né au Royaume-Uni, Newton-John a déménagé en Australie à l’âge de 5 ans et est rapidement devenu l’une des célébrités les plus aimées du pays.

Plusieurs monuments australiens, dont l’Opéra de Sydney, Stade Optus à Perth et à la gare de Flinders Street à Melbourne, ont été illuminés en rose cette semaine à la mémoire de l’artiste décédée dans son ranch du sud de la Californie à l’âge de 73 ans.

Andrew a dit éclairer les bâtiments en rose était un geste “pour se souvenir d’Olivia Newton John et de son énorme contribution à la sensibilisation, à la recherche et au traitement du cancer”.

Newton-John a survécu à deux épisodes de cancer du sein, l’un au début des années 1990, l’autre en 2017. En septembre 2018, elle a révélé qu’elle luttait à nouveau contre le cancer, cette fois à la base de sa colonne vertébrale.

Malgré ses difficultés, Newton-John a maintenu une attitude positive.

“Je crois que lorsque vous traversez quelque chose de difficile, même quelque chose d’aussi dramatique que le cancer, quelque chose de positif en sortira”, a-t-elle écrit sur le site Web du Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre, qui a ouvert ses portes à Melbourne en 2012. .

“Avec de plus en plus de personnes touchées par le cancer chaque jour, je crois que nous sommes dans un monde qui cherche désespérément à guérir, et je m’engage à faire tout ce que je peux pour aider.”

Après sa mort, l’organisation a déclaré dans un communiqué que “le généreux soutien et le don de Newton-John ont donné de l’espoir et changé la vie de milliers de patients atteints de cancer”.

La mort de Newton-John a provoqué une vague de chagrin de la part des fans qui ont suivi sa carrière de “Grease” à sa résidence de concert à Las Vegas, tandis que ceux qui avaient travaillé avec elle tout au long des années ont partagé des souvenirs et des condoléances sur les réseaux sociaux.

Le service commémoratif de Newton-John sera le deuxième adieu officiel offert à un chanteur australien ce mois-ci. Le gouvernement victorien organise des funérailles d’État pour Judith Durham, chanteuse principale de The Seekers, décédée le 5 août à 79 ans.