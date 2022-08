Olivia Newton-John : John Travolta, d’autres lui rendent hommage

La chanteuse et actrice primée aux Grammy Awards Olivia Newton-John est décédée lundi à 73 ans.

La star, surtout connue pour son apparition dans l’adaptation cinématographique de “Grease”, est décédée dans son ranch du sud de la Californie, a écrit son mari John Easterling sur les réseaux sociaux.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, a-t-il déclaré, demandant “que tout le monde respecte l’intimité de la famille pendant cette période très difficile”.

Sa co-vedette de “Grease”, John Travolta, s’est également rendue sur Instagram après l’annonce de sa mort.

“Ma très chère Olivia”, a écrit Travolta, “tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous te reverrons sur la route et nous serons tous à nouveau ensemble. moment où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John !”

D’autres célébrités, dont Viola Davis, Janis Joplin et Cyndi Lauper, ont également publié des hommages à Olivia Newton-John :

Oh mec !!! Tu as été mon enfance !! Ton talent, ton équilibre, ta beauté !! Repose dans une paix glorieuse. Que Dieu bénisse votre famille… et merci d’avoir créé des souvenirs éternels. ❤️❤️❤️❤️ https://t.co/eaS2wmURIh – Viola Davis (@violadavis) 8 août 2022

Repose en paix Olivia Newton-John, une actrice et chanteuse légendaire qui a laissé un impact sur le monde avec son rôle de Sandy dans le film emblématique GREASE. En 1973, Olivia reprend “Me & Bobby McGee” de Janis et Kris Kristofferson sur son premier album, IF NOT FOR YOU. 📸 : Getty Images. pic.twitter.com/Zwl7UQvYJa – Janis Joplin (@JanisJoplin) 8 août 2022 Je suis vraiment désolé d’apprendre la nouvelle #OliviaNewtonJohn. Elle était une personne si gentille et une lumière brillante et rayonnante. Elle va nous manquer 🙏😔 – Cyndi Lauper (@cyndilauper) 8 août 2022

“Grease” est mon film n°1 de tous les temps et a fait de moi une fan d’Olivia Newton John depuis toujours. Ma sœur et moi avons regardé Xanadu plus de fois que je ne pouvais compter. Envoi de tant d’amour et de prières à un vrai cadeau de femme et de talent. #RIPOliviaNewtonJohn 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾 https://t.co/1M8lcVQuON – Gabrielle Union (@itsgabrielleu) 8 août 2022

Je n’ai pas de mots sauf pour dire que mon cœur est brisé. RIP angel girl et chante avec les anges. https://t.co/Kbp1wfUcQU – Stella Parton (@StellaParton) 8 août 2022 Je l’ai rencontrée à Xanadu et lui ai chanté « s’il vous plaît, monsieur, s’il vous plaît ». Je viens de jouer le vice-principal McGee dans la nouvelle TV Grease où nous vénérions sa magie. Elle était un ange #SE DÉCHIRER ##ONJ —Jackie Hoffman (@JackieHoffman16) 8 août 2022

Sois toujours triste quand quelqu’un fait partie de notre vie depuis toujours n’est plus là. Je ne peux même pas expliquer à quel point le film Grease comptait pour moi, mon père, ma famille et ma femme 🙏 Je pense que ma chanson préférée d’Olivia Newton-John est Magic de Xanadu 🎶 Je ne pourrai jamais sortir cette chanson de ma tête ✌️ https:// t.co/EYrLsY9nk4 — Sébastien Bach (@sebastianbach) 8 août 2022

Adieu avec amour à la légende qui restera à jamais mon premier coup de cœur. Repose en paix, Olivia Newton-John. 🥲🙏🏼👼🏻 https://t.co/IDdhwtoiDX —Daniel Dae Kim (@danieldaekim) 8 août 2022 Il y a un peu plus de douze ans, j’ai eu l’impression de rencontrer l’une de mes préférées de tous les temps lorsqu’elle a visité le plateau de Community. #OliviaNewtonJohnLe coiffeur de a travaillé sur notre émission. Je pense qu’elle était là pour se faire couper les cheveux dans notre remorque à cheveux. ❤️ https://t.co/X5O5Zttvi2 – yvette nicole marron (@YNB) 8 août 2022

Mon coeur est brisé. Repose-toi maintenant, douce amie. Tu étais une personne aussi gentille et aimante qu’il n’y en a jamais eu. Tu vas me manquer tous les jours. 💔 pic.twitter.com/Z1zkVe9CVb –Richard Marx (@richardmarx) 8 août 2022

Vraiment triste d’apprendre le décès d’Olivia Newton-John. Mon premier vrai coup de coeur quand j’étais enfant. J’ai adoré Grease et sa musique et j’ai aussi acheté et habité pendant un certain temps la magnifique maison qu’elle a construite à Malibu. Puisse-t-elle reposer en paix. ❤️ https://t.co/gP10SJWqFZ —James Gunn (@JamesGunn) 8 août 2022 Olivia Newton-John et John Travolta à la 50e cérémonie des Oscars (3 avril 1978). Quelques mois plus tard, ils ont pris d’assaut le monde en tant que Sandy et Danny dans “Grease” – qui est devenu le film le plus rentable de 1978, prouvant que Grease est (et sera toujours) le mot. pic.twitter.com/MmGrhzDWfC — L’Académie (@TheAcademy) 8 août 2022

Tellement triste d’apprendre que la fabuleusement audacieuse, chaleureuse et talentueuse Olivia Newton-John est décédée. Lors d’une vente aux enchères de ses souvenirs de Grease à Los Angeles il y a trois ans, elle m’a dit que sa chanson préférée du film était Hopelessly Devoted To You.

Super chanson, super film, super dame. SE DÉCHIRER. pic.twitter.com/K6uteubpPA – Piers Morgan (@piersmorgan) 8 août 2022

💔 C’est vraiment triste. J’avais 8 ans quand j’ai vu Grease au cinéma et je m’en souviens comme si c’était hier. Elle était fascinante. RIP Sandy https://t.co/IJSM0TSNXM – Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 8 août 2022 La Fondation Reagan est attristée d’apprendre le décès de la chanteuse et actrice Olivia Newton-John. Elle était connue du film Grease, mais était également à la tête du centre de bien-être et de recherche sur le cancer Olivia Newton-John. La vie et les réalisations d’Olivia ne seront jamais oubliées. pic.twitter.com/VKNP70eMss — La Fondation et l’Institut Reagan (@RonaldReagan) 8 août 2022



Avec des fichiers de CTVNews.ca Writer Brooklyn Neustaeter et The Associated Press