Olivia Newton-John est morte à 73 ans

Olivia Newton-John est décédée “paisiblement dans son ranch du sud de la Californie ce matin, entourée de sa famille et de ses amis”, selon un post Instagram partagé par sa famille. Elle avait 73 ans.

“Nous demandons à chacun de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile. Olivia a été un symbole de triomphe et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein.”

La chanteuse australienne était connue autant pour ses meilleurs succès, notamment “Physical” et “You’re the One That I Want”, que pour son rôle principal aux côtés de John Travolta dans le film classique “Grease”.

« Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que tout don soit fait en sa mémoire à la @onjfoundation », la publication sur les réseaux sociaux a été ajoutée.

“Olivia laisse dans le deuil son mari John Easterling ; sa fille Chloe Lattanzi ; sa sœur Sarah Newton-John ; son frère Toby Newton-John ; ses nièces et neveux Tottie, Fiona et Brett Goldsmith ; Emerson, Charlie, Zac, Jeremy, Randall et Pierz Newton- John ; Jude Newton-Stock, Layla Lee ; Kira et Tasha Edelstein ; et Brin et Valerie Hall.”

Quelques jours avant sa mort, Lattanzi a posté une photo avec sa mère et a écrit : “Je vénère cette femme. Ma mère. Ma meilleure amie.”