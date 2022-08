Olivia Newton-John décédée: la star de “Grease” décède à 73 ans – National

Graisse L’actrice Olivia Newton-John est décédée lundi matin, selon un communiqué publié sur son compte Facebook officiel. Elle avait 73 ans.

«Dame Olivia Newton-John (73 ans) est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis. Nous demandons à chacun de respecter la vie privée de la famille pendant cette période très difficile », lit-on dans le communiqué.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein. Son inspiration curative et son expérience pionnière en médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer. Au lieu de fleurs, la famille demande que tout don soit fait en sa mémoire au Fonds de la Fondation Olivia Newton-John (ONJFoundationFund.org) », a-t-il poursuivi.

En septembre 2018, Newton-John a révélé que son cancer était revenu.

L’histoire continue sous la publicité

Le chanteur et acteur a été diagnostiqué pour la première fois avec un cancer du sein en 1992 et a subi une chimiothérapie et une mastectomie partielle. En 2013, un cancer a été découvert à son épaule.

En mai 2017, Newton-John a annulé les dates de la tournée après le retour de son cancer du sein et sa propagation à son sacrum. Dans une publication sur Facebook, son équipe a déclaré qu’elle suivait des “thérapies de bien-être naturelles” et “une courte cure” de radiothérapie.

—

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.