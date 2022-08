Olivia Newton-John, chanteuse pop à la voix douce et star de “Grease”, décède à 73 ans

Olivia Newton-John, qui a chanté certains des plus grands succès des années 1970 et 80 tout en refondant son image de fille vierge d’à côté en une renarde vêtue de spandex – une transformation reflétée en miniature par son rôle principal dans “Grease”, un des comédies musicales les plus populaires de son époque – est décédée lundi dans son ranch du sud de la Californie. Elle avait 73 ans.

Le décès a été annoncé par son mari, John Easterling.

Bien qu’elle n’ait jamais été un favori critique, Mme Newton-John a amassé des succès n ° 1, des albums en tête des charts et quatre disques qui se sont vendus à plus de deux millions d’exemplaires chacun. Plus que toute autre chose, elle était sympathique.

Dans la première phase de sa carrière, cette chanteuse anglo-australienne a séduit les auditeurs avec une voix aiguë, souple et vibrato qui s’accordait aimablement avec le genre de pop évanouie du milieu de la route qui, au milieu des années 1970, souvent passé pour la musique country.