Olivia Newton-John, chanteuse et star de “Grease”, décède à 73 ans

Olivia Newton-John, l’actrice et chanteuse pop australienne surtout connue pour son rôle principal dans la comédie musicale Grease de 1978 et la chanson à succès Physical de 1981, est décédée, son mari confirmé sur Facebook En Lundi. Elle avait 73 ans.

Newton-John est décédée dans son ranch du sud de la Californie alors qu’elle était entourée de sa famille et de ses amis, selon son mari, John Easterling. Bien qu’une cause précise de décès n’ait pas encore été annoncée, Newton-John a lutté contre le cancer du sein pendant plus de 30 ans. Il a été rapporté que l’actrice avait été traitée pour un cancer du sein en 1992, et elle a annoncé en 2017 que le cancer était revenu et métastasé.

En octobre 2020, Newton-John et Easterling ont lancé le Fonds de la Fondation Olivia Newton-Johnune organisation indépendante parrainant la recherche sur la médecine des plantes contre le cancer.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, a déclaré son mari dans le communiqué Facebook. “Son inspiration curative et son expérience pionnière avec la médecine des plantes se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, dédié à la recherche sur la médecine des plantes et le cancer.”

Newton-John a fait sa grande percée au début des années 70 en tant que chanteuse pop avec les succès If Not for You (1971) et Let Me Be There (1973). Elle est devenue célèbre en 1978, lorsqu’elle a joué le rôle de Sandy dans le film Grease aux côtés de John Travolta. Sandy est rapidement devenue une icône de la culture pop car de nombreuses chansons de la comédie musicale, telles que Hopelessly Devoted to You et You’re The One That I Want, sont devenues des classiques.

Son succès s’est poursuivi en 1981 lorsqu’elle a sorti sa chanson Physical, qui est devenue le single n ° 1 de la décennie, selon Panneau d’affichage. Newton-John aurait vendu plus de 100 millions d’enregistrements au cours de ses cinq décennies de carrière. Elle a également remporté quatre Grammy Awards et est restée la star de la musique solo la plus titrée d’Australie.

Les fans, les pairs et les proches, ainsi que les anciens coéquipiers et costars ont commencé à se souvenir de Newton-John sur les réseaux sociaux, y compris la co-star de Grease, John Travolta.

“Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures,” Travolta posté sur Instagram. “Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. Nous te reverrons sur la route et nous serons tous ensemble à nouveau. Vôtre dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John !”