Olivia Newton-John continue de se présenter pour sa famille de la manière la plus mystérieuse.

À l’occasion du premier anniversaire de sa mort, le mari de Newton-John, John Easterling, et sa fille, Chloe Lattanzi, ont révélé que l’actrice australienne les surveillait toujours, bien que de « manières surnaturelles ».

Newton-John est décédée « paisiblement dans son ranch en Californie du Sud » le 8 août 2022. Elle avait 73 ans.

LA FILLE D’OLIVIA NEWTON-JOHN PARTAGE UN HOMMAGE ÉMOTIONNEL À SA MÈRE AU SERVICE COMMÉMORATIF: « MON CŒUR EST BRISÉ »

« Deux semaines après qu’elle soit passée, mon téléphone a accidentellement pris une photo de mon chien, et il y avait un petit orbe bleu flottant à côté de sa tête, de la même couleur que celui-ci », a déclaré Lattanzi dans une interview au magazine People.

Lattanzi a fait référence à un collier pendentif aigue-marine qu’Easterling a donné à Newton-John, qu’elle a ensuite transmis à sa fille avant de mourir.

«Maman et moi avions parlé il y a des années. Nous regardions ces émissions paranormales et je disais: » Tu dois te montrer pour moi. » Et elle était comme, ‘Je vais apparaître comme l’une de ces choses orbes.’ «

Lattanzi est la fille unique de Newton-John issue de son premier mariage avec Matt Lattanzi. Ils ont marché dans l’allée en 1984 et ont mis fin à leur relation en 1995.

LE MARI D’OLIVIA NEWTON-JOHN, JOHN EASTERLING, REND HOMMAGE À L’ÉTOILE ‘GREASE’ TARDIVE

Newton-John a épousé Easterling en 2008 au sommet d’une montagne au Pérou lors d’une cérémonie de mariage spirituel inca. Ils sont retournés en Floride et ont légalisé leur union avec un mariage en bord de mer sur Jupiter Island.

Easterling a déclaré avoir vécu une expérience similaire.

Lors d’un voyage de retour au Pérou il y a deux mois avec les cendres de sa femme à l’occasion de ce qui aurait été leur 15e anniversaire de mariage, il a capturé sa propre sphère.

« J’ai pris une photo, et cet orbe bleu est juste entre mes yeux », a-t-il déclaré.

« Ça a été une année surnaturelle. »

Il a ajouté : « Il n’y a pas moyen de la remplacer. »

En octobre, Lattanzi et Easterling dirigeront sa marche annuelle pour le bien-être d’Olivia à Melbourne, qui recueille des fonds pour le centre de bien-être et de recherche sur le cancer Olivia Newton-John.

« C’est un honneur », a déclaré Lattanzi. « Je sais que ça va être très dur émotionnellement, mais je suis ravi de faire ça pour elle. »

Easterling a ajouté : « Je dois m’arrêter et être simplement reconnaissant. Elle veut que nous vivions et aimions la vie et que nous ne perdions jamais de vue les bonnes choses. »

Newton-John était diagnostiqué avec un cancer plusieurs fois au fil des ans après avoir révélé pour la première fois qu’elle avait lutté contre le cancer du sein en 1992, dont elle a parlé dans ses mémoires de 2019, « Don’t Stop Believin ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein », a partagé sa famille dans un communiqué à l’époque.

La chanteuse australienne était connue autant pour ses meilleurs tubes, dont « Physical » et « Magic », que pour son rôle principal. aux côtés de John Travolta dans le film classique « Grease ».

Les chansons qu’elle a chantées dans le classique américain, « Hopelessly Devoted to You », et les duos avec Travolta, « You’re the One That I Want » et « Summer Nights », se sont classées parmi les meilleurs succès du Billboard de l’année.

Le film, qui mettait également en vedette Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn et Michael Tucci, a été tourné avec un budget de 6 millions de dollars à Venice High School, John Marshall High School et Huntington Park High à Los Angeles. Il a ensuite rapporté plus de 396 millions de dollars dans le monde.

Newton-John s’est lancée dans le projet après avoir déjà connu le succès en tant que chanteuse et a remporté son premier des quatre Grammy Awards en 1973 avec le meilleure chanteuse country trophée pour « Laissez-moi être là ».