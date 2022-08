Olivia Newton-John a été « ébranlée » par la mort tragique de son ami Andy Gibb à 30 ans, dit l’auteur : Elle « se sentait très protectrice »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au cours des derniers mois de sa vie, Olivia Newton-John s’est souvenue de son défunt ami Andy Gibb.

Le chanteur pop et frère cadet des Bee Gees, qui est devenu célèbre en tant qu’idole adolescente, est décédé en 1988 à l’âge de 30 ans, cinq jours après son anniversaire. Il fait maintenant l’objet d’un nouveau livre intitulé “Flèche à travers le cœur”, qui a été choisi par Groundbreaking Productions de Lisa Saltzman. Il explore comment Gibb s’est diversifié en tant que star recherchée et comment ses luttes contre la dépendance à la cocaïne ont contribué à sa fin tragique.

L’une des nombreuses sources qui ont partagé leurs souvenirs de Gibb pour le livre était Newton-John. La star et auteur de “Grease” Matthew Hild a correspondu par e-mail au cours de l’été 2021.

“C’est une sorte de question à un million de dollars”, a déclaré Hild à Fox News Digital lorsqu’on lui a demandé comment il décrirait la relation du couple. “Il y avait beaucoup de spéculations dans la presse pour savoir s’ils avaient une relation amoureuse ou non. Mais Olivia a insisté, et a toujours dit, qu’Andy était l’un de ses amis les plus chers. Et même quand Andy était en vie, il disait la même chose d’elle. Certaines personnes ont spéculé sur le fait qu’ils étaient plus que des amis. Mais personne n’a trouvé la moindre preuve de cela. Il y avait aussi un écart d’âge de 10 ans entre eux. Ceux qui les connaissaient ont tous dit que leur relation était comme un frère et une sœur.

“Ils sont apparus à la télévision ensemble pendant quatre ou cinq ans”, a expliqué Hild. “Ils avaient l’air bien ensemble et avaient une excellente chimie lorsqu’ils interagissaient. Mais elle a toujours souligné qu’Andy n’était qu’un ami cher qu’elle admirait beaucoup.”

Selon Hild, Newton-John a rencontré Gibb pour la première fois au début des années 70 par l’intermédiaire de ses frères, avant de devenir célèbre. Ils ont couru dans des cercles musicaux similaires en Australie et ont partagé un parcours similaire. Newton-John et Gibb étaient plus proches en âge, et ils sont tous deux nés au Royaume-Uni mais ont grandi en Australie.

Il n’a pas fallu longtemps à Newton-John pour devenir rapidement “un ami de la famille”, a expliqué Hild. Elle a enregistré une reprise du morceau “Come on Over” des Bee Gees, qui est devenu le titre de son album de 1976. Elle a ensuite enregistré deux duos avec le plus jeune Gibb en 1979, “I Can’t Help It” et “Rest Your Love on Me”. Elle a également rejoint les Bee Gees et Gibb pour donner un concert télévisé de collecte de fonds pour l’UNICEF la même année.

“Lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois, Andy n’était qu’un enfant qui traînait beaucoup en studio avec ses frères”, a déclaré Hild. “Mais une fois qu’il a eu 19 et 20 ans, ils ont partagé une véritable amitié. Ce qui m’a surpris pendant notre correspondance, c’est qu’Olivia a dit qu’elle considérait Andy comme tout aussi talentueux que ses frères. Il souffrait de beaucoup d’insécurité et craignait que les gens le voient comme chevauchant les queues de cheval de ses frères. Mais elle l’admirait beaucoup en tant qu’artiste. Elle croyait fermement qu’Andy avait la voix, l’apparence et le charisme pour être une star. Olivia a dit qu’elle sentait qu’Andy était si prometteur.”

“On pouvait dire dans ces lettres que même [decades later] elle était incroyablement fière de ce qu’il avait accompli”, a expliqué Hild. “Elle attendait avec impatience ce qu’il aurait pu faire en tant qu’artiste.”

Selon Hild, Newton-John était “tout à fait au courant” des luttes de Gibb contre la dépendance, mais n’a pas approfondi les détails concernant ses opinions.

“Elle se sentait très protectrice envers Andy”, a déclaré Hild. “Elle ne voulait pas en parler… Elle connaissait aussi son ancienne petite amie, Victoria Principal, qui a récemment partagé un hommage à Olivia sur les réseaux sociaux [following her passing]… Olivia avait toujours son grand amour fraternel pour Andy et voulait rester fidèle à leur amitié et à leurs souvenirs. Elle disait toujours : ‘Andy était une personne tellement gentille et douce. La tragédie était qu’il avait tellement de promesses et tellement plus qu’il aurait pu faire. Et tous ceux à qui j’ai parlé partageaient le même sentiment, à savoir qu’Olivia avait ce petit frère, Andy, qu’elle aimait beaucoup.”

En 1981, Gibb est tombé éperdument amoureux de Principal, une actrice de “Dallas”. Cependant, la romance éclair aurait été tumultueuse. Selon les rapports, la drogue était un facteur contributif à leur séparation.

La famille de Gibb l’a exhorté à aller en cure de désintoxication, et il l’a finalement fait en 1985 lorsqu’il s’est enregistré au Betty Ford Center. Malgré sa propreté, Gibb n’a pas pu relancer sa carrière autrefois florissante.

En 1984, Newton-John a épousé l’acteur Matt Lattanzi, et elle s’est joyeusement immergée dans la maternité lorsqu’elle a accueilli une fille nommée Chloé un an plus tard.

Hild a déclaré que la dernière fois que Newton-John avait vu Gibb, c’était en 1987, alors qu’elle était à Miami, où Gibb résidait. Ils ont tous les deux assisté à un événement où ils ont instantanément échangé des câlins chaleureux pour le plus grand plaisir des photographes.

En 1988, Gibb était déterminé à lancer son retour. Barry Gibb a même emmené son jeune frère à Londres, où ils ont pu collaborer à nouveau. Gibb a déménagé dans une remise sur la propriété de son frère Robin Gibb et a signé un contrat avec Island Records.

Selon Hild, Gibb a été hospitalisé trois fois, se plaignant de douleurs à la poitrine et à l’abdomen. Le soir du 9 mars 1988, Gibb s’effondre sur la propriété de Robin. Il est décédé le lendemain matin d’une myocardite, connue sous le nom d’inflammation du muscle cardiaque. Un pathologiste n’a trouvé aucune preuve d’alcool ou d’autres substances. L’inflammation de son cœur était le résultat d’une infection virale.

Sa mère, Barbara Gibb, a dit un jour : “Quand il est mort, cela n’avait rien à voir avec la drogue, mais les dégâts avaient été causés par la drogue en premier lieu.” Hild a noté que le problème cardiaque de Gibb “durait depuis des années et était probablement lié à la drogue”.

L’un des chanteurs suppléants de Gibb, qui était également ami avec Newton-John, se souvient avoir été assis à côté de la chanteuse lors de ses funérailles.

“Il a décrit s’être assis à côté d’Olivia et avoir vu à quel point elle était secouée”, a déclaré Hild. “Elle était vraiment bouleversée. À un moment donné, cette chanteuse a dit à Olivia : “C’est tellement triste.” Elle s’est juste mordue la lèvre et a fait de son mieux pour retenir ses larmes… Vous savez, vers la fin de la vie d’Andy, il appelait tous ses amis et disait : « Travaillons ensemble. Il était très enthousiaste à l’idée de son album de retour. Il disait à ses amis : “Je reviens”. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que lui et Olivia auraient à nouveau travaillé ensemble sur un autre duo.”

Hild a dit qu’il y avait une chose que Newton-John voulait que les lecteurs sachent en écrivant son livre.

“Dans notre correspondance, elle a souligné à quel point Andy était un ami adorable”, a déclaré Hild. “Ce sont ses mots exacts. Olivia voulait non seulement honorer la mémoire d’Andy, mais aussi la protéger. Il avait ses problèmes, mais elle n’en parlerait jamais, jamais. Elle était convaincue que son héritage devrait être sa musique et quel talent remarquable il était. . Et il est facile de voir pourquoi ils étaient de si bons amis. Tous deux étaient des gens incroyablement gentils qui aimaient rendre les autres heureux avec leur musique. Ils étaient à l’aise l’un avec l’autre, et ça se voyait.

En 2019, Newton-John a déclaré à Fox News Digital que Gibb était “un ami très cher”.

“C’était juste un amoureux”, avait-elle déclaré à l’époque. “Un jeune homme si charmant et si sensible. Sa mort a été une telle tragédie. Même maintenant, sa perte est grandement ressentie.”

Newton-John est décédée lundi dans son ranch du sud de la Californie. Elle avait 73 ans.

“Olivia a été un symbole de triomphes et d’espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein”, a écrit son mari John Easterling sur les réseaux sociaux. “Nous demandons à tout le monde de respecter l’intimité de la famille pendant cette période très difficile.”

Elle laisse dans le deuil son mari; sa fille Chloé Lattanzi; sœur Sarah Newton-John; frère Toby Newton-John; et plusieurs nièces et neveux.

