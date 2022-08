Olivia Newton-John “a défié tous les pronostics” avant sa mort, déclare sa meilleure amie Jane Seymour : “Elle n’avait pas peur”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jane Seymour a été “dévastée” lorsqu’elle a appris la mort d’Olivia Newton-John, et savait qu’elle était “en déclin depuis un certain temps”, mais a trouvé du réconfort en se souvenant de l’esprit “extraordinaire” de sa meilleure amie.

Seymour a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que des vagues d’émotions ont monté et coulé comme les marées à Malibu où ils ont regardé d’innombrables couchers de soleil ensemble tout en élevant leurs enfants et en poursuivant leur carrière devant la caméra. Elle a passé les derniers jours à “pleurer les yeux” alors que “tous les souvenirs sont revenus” des 50 dernières années de leur amitié.

“J’ai réalisé qu’elle était une amie unique. J’ai des amis, mais pas comme elle dans ma vie”, a déclaré Seymour. “Je me souviens si clairement de nos conversations et du sourire sur son visage. Et puis le fait qu’elle n’avait pas peur, je ne pense pas, de passer. Elle ne voulait tout simplement pas rater la vie.”

La chanteuse australienne primée aux Grammy Awards, qui a joué dans le film classique américain “Grease”, décédé lundi à l’âge de 73 ans après avoir lutté contre le cancer pendant près de 30 ans.

“C’était assez extraordinaire et vraiment triste parce que c’était toujours elle que j’appelais quand il y avait des changements dans la vie et vice versa. Nous pouvions avoir des conversations vraiment profondes et merveilleuses.”

Le père de Seymour, un médecin qui a accouché du bébé de la sœur d’Olivia, Rona, l’a présentée pour la première fois aux Newton-John’s lorsque Seymour a déménagé aux États-Unis pour poursuivre une carrière d’actrice. Elle a plaisanté en disant que son père n’avait “aucune idée de qui était Olivia Newton-John” lorsqu’elle a déménagé et a commencé à vivre temporairement avec Rona pendant qu’Olivia faisait le tour du monde en chantant.

“Elle était vraiment très occupée et toujours adorable, mais je me souviens d’un jour où j’ai eu mon premier enfant, Katie, il y a presque 41 ans”, a déclaré Seymour. “Elle vivait à Malibu à l’époque, et elle nous a demandé de sortir et de lui rendre visite. Je lui ai donné mon bébé à tenir, et elle a juste tenu Katie dans ses bras et m’a regardé et a dit: ‘Comment tu fais tout ça ? Comment est-ce que tu fais ça?'”

Lorsque la fille de Seymour est née en 1982, elle était déjà devenue célèbre en tant que Bond girl Solitaire dans “Live and Let Die”, a joué dans la production primée aux Tony Awards de la pièce de théâtre de Broadway, “Amadeus”, et a remporté un Golden Globe Award pour elle. rôle dans “À l’est d’Eden”.

Elle a répondu honnêtement à son amie : “Je ne connais pas vraiment Libby, mais tu sais, je le fais. Et je suis si heureuse. C’est le plus grand moment de ma vie, et je suis juste amoureuse. avec cette petite créature.”

Peu de temps après, Newton-John est tombée enceinte de sa fille, Chloé, qui “est alors devenue de très bonnes amies” avec le fils de Seymour, Sean. Sean et Chloé ont fini par collaborer à l’âge adulte sur l’un des clips de Chloé, dont Seymour s’est souvenu qu’il était “vraiment mignon” pour Jane et Olivia voyant leurs enfants “travailler ensemble en tant que professionnels” après toutes ces années.

“Nous nous faisions confiance implicitement et nous étions des personnes très similaires”, a-t-elle déclaré. “Nous aimions tous les deux travailler dur, mais nous savions aussi que la famille était primordiale. Nous avions beaucoup en commun.”

Ils ont eu “de longues conversations sur la vie et le décès”, chacun ayant perdu sa mère, et la sœur de Newton-John, Rona, est décédée d’une tumeur cérébrale agressive en 2013. Rona a été mariée à la co-star de “Grease” d’Olivia, Jeff Conaway, pendant cinq ans. avant de divorcer en 1985. Conaway est décédé en 2011.

Alors qu’elle avait un “lien unique” avec la star de “Xanadu”, son amitié avec Newton-John ressemblait beaucoup à la plupart des relations qu’Olivia avait, simplement en raison de sa nature bienveillante.

“Quand j’avais des amis qui souffraient d’un cancer ou qui souffraient encore d’un cancer, elle faisait tout son possible pour trouver les bons médecins pour eux, pour trouver de l’aide pour eux, pour trouver une sorte de médicament alternatif pour les aider”, dit-elle.

Seymour a eu quelques occasions de rendre visite en toute sécurité à l’interprète de “I Honestly Love You” avant son décès. Il y avait eu confusion avec les jours et les lieux, mais Newton-John avait de l’aide pour se préparer lors d’une visite en février et “elle aurait vraiment dû rester au lit”, mais elle a fait un “énorme effort” pour voir Seymour et ses sœurs.

“Je me souviens l’avoir regardée et avoir pensé que cela pourrait facilement être la dernière fois que je la vois”, a-t-elle déclaré. “Mais j’ai ressenti cela avant … plusieurs années auparavant, quand elle était incroyablement fragile et qu’elle prenait beaucoup d’analgésiques et je pensais juste, oh mon Dieu, elle, elle mangeait à peine. Elle avait l’air si fragile.

“Nous avons tous été surpris. Elle a tout remis en place et a retrouvé une qualité de vie. C’était incroyable. Elle a défié tous les pronostics, vraiment.”

Les deux sont restés connectés via des appels téléphoniques ou vidéo car Olivia ne “voulait pas se cacher et juste dire:” J’ai terminé “”, se souvient Seymour. “Elle a essayé d’être très indépendante. Elle voulait toujours prouver qu’elle pouvait marcher et qu’elle pouvait faire des choses… elle était farouchement résolue à faire aussi longtemps qu’elle le pouvait.”

Seymour s’est rappelé comment la fille et le mari de Newton-John “n’ont jamais quitté” son côté alors qu’elle approchait de la fin de sa vie. “C’était adorable, et je sais combien cela signifiait pour Olivia que Chloé soit là”, a-t-elle déclaré.

Et comme plus qu’une simple icône internationale, “interprète extraordinaire et grande chanteuse” avec quatre Grammy Awards, 67 singles et 100 millions de disques vendus dans le monde, ce qui en fait l’une des artistes les plus vendues au monde de tous les temps, en plus de son rôle principal aux côtés de John Travolta dans “Grease”, Seymour a déclaré que sa meilleure amie voudrait qu’on se souvienne de lui pour le travail qu’elle a fait pour aider la communauté à vivre et à lutter contre le cancer.

L’Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Center (ONJ Centre) de l’Austin Hospital de Melbourne, en Australie, a ouvert ses portes en juin 2012. C’est une leçon d’humilité de savoir que tant d’entre vous se sont tellement souciés de moi et ont partagé ma vision”, a partagé Olivia dans un communiqué à l’époque.

Seymour était en voyage d’affaires dans la région à un moment donné et s’est assuré de visiter l’hôpital. Elle a appelé son amie plus tard pour lui dire à quel point le centre médical était “incroyable” et “incroyable”.

“Je ne me souviens pas combien de temps plus tard, mais un jour, j’ai reçu un appel d’elle et elle a dit:” Vous ne croirez pas où je suis “”, a déclaré Seymour. ‘Et j’ai dit: ‘Où es-tu?’ Elle a dit: “Je suis à mon hôpital à Melbourne.” Et j’ai dit, ‘Oh?’

Newton-John a continué à dire à Seymour: “‘Non, je suis là. Je suis en fait à l’hôpital en tant que patient… et je suis tellement content de l’avoir construit. Je n’avais pas l’intention d’être ici en tant que patient, mais maintenant que je le suis, je dois juste dire que je suis vraiment fier de ce que nous avons fait ici.