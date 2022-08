Olivia Newton-John a admis qu’elle avait le béguin pour la co-star de “Grease” John Travolta, qualifiant l’attraction de “magique”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Olivia Newton-John a détaillé la féroce attirance qu’elle et la co-star de “Grease” John Travolta avaient l’un envers l’autre lors du tournage du film emblématique dans des extraits récemment refaits surface de ses mémoires de 2019 “Don’t Stop Believin”.

Newton-John a parlé de la première fois qu’elle et Travolta se sont rencontrées sur le tournage du film, écrivant que leur chimie était indiscutable et que tout le monde dans la pièce pouvait le voir. Elle écrivait à l’époque : “Quand nous sommes entrés ensemble dans la pièce, c’était magique, et tout le monde l’a vu.”

Elle a même révélé que Travolta était celle qui l’avait initialement recommandée pour le rôle emblématique. Selon Newton-John, à partir de ce moment, les deux étaient extrêmement proches et Travolta est devenue très protectrice envers elle.

Au cours d’une scène impliquant un feu de joie, Newton-John a affirmé que Travolta marchait devant la caméra, ruinant délibérément la prise, car il pensait qu’elle pouvait mieux le faire. Il l’a prise à part en lui disant: “Je ne veux pas qu’ils utilisent cette prise. Je sais que tu peux faire mieux.”

«J’ai eu beaucoup d’amour et de soutien de sa part et le sentiment était réciproque. Je serais éternellement reconnaissant de son inquiétude”, a écrit Newton-John. “Oui, nous nous aimions vraiment et il y avait une attirance, mais nous ne sortirions jamais ensemble parce que nous étions tous les deux impliqués avec d’autres personnes à l’époque et nous avons tous les deux une séquence de loyauté profonde.”

La co-star Didi Conn, qui est apparue dans le rôle de Frenchy dans le film de 1978, a récemment déclaré à Fox News Digital qu’ils “avaient tous le béguin pour John” et “John, il avait un gros béguin pour” Newton-John.

Cependant, Newton-John a clairement indiqué dans le livre que rien ne s’était jamais passé entre eux pendant le tournage de “Grease” et que leur relation était toujours restée dans la zone des amis.

Elle a inclus une conversation avec Travolta dans ses mémoires dans laquelle les deux ont discuté de leur relation étroite, et il a révélé que bien qu’ils n’aient jamais franchi la ligne dans leur amitié, ils le voulaient certainement et l’ont presque fait à quelques reprises.

“C’est presque arrivé entre nous plusieurs fois, mais ce n’est pas arrivé”, a admis Travolta. “Parfois, la vie vous offre simplement le mauvais moment. Nous avons dû le quitter en bons amis.”

Travolta et Newton-John ont tous deux rencontré et épousé d’autres personnes, Newton-John épousant pour la première fois Matt Lattanzi, avec qui elle a partagé une fille, Chloe Lattanzi, en 1984, puis John Easterling en 2008. Pendant ce temps, Travolta a épousé l’actrice Kelly Preston en 1991. Le couple a eu trois enfants ensemble : Jett, décédé en 2009 ; Ella Bleu; et Benjamin. Preston est décédée d’un cancer du sein en 2020.

Le public a appris la mort de Newton-John lundi, après que son mari a annoncé la nouvelle sur ses pages de médias sociaux. Les hommages de célébrités et de fans ont afflué dès son annonce, dont un de Travolta.

“Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. On se reverra plus tard et on sera tous ensemble à nouveau”, a écrit l’acteur dans sa légende Instagram. « A toi dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John !