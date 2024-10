Olivia Munn révèle des cicatrices de mastectomie dans la campagne Topless Skims

Olivia Munn, survivante du cancer du sein, embrasse son corps post-mastectomie.

L’acteur, qui est porte-parole rémunéré de Skims, joue dans la dernière campagne de soutien-gorge de la marque en partenariat avec Susan G. Komen et montre ses cicatrices de double mastectomie dans des images époustouflantes.

L’homme de 44 ans est fier du résultat des images, mais a déclaré à Savannah Guthrie de TODAY que la séance photo avait fini par prendre une direction totalement différente de celle initialement prévue.

« Quand Skims m’a approché pour faire cette campagne, c’était juste pour faire leurs shapewear et leurs nouveaux leggings, et il ne s’agissait pas du tout de ma cicatrice », a-t-elle déclaré lors d’une interview pour l’émission TODAY le 23 octobre.

Olivia Munn a subi une double mastectomie et une reconstruction mammaire après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein en 2023. Écrémés

Lorsque Munn changeait de tenue, elle a enfilé quelque chose qui montrerait davantage ses cicatrices et une maquilleuse sur le plateau a commencé à les couvrir, mais c’était « très difficile » à faire, a-t-elle expliqué.

« Ensuite, je me suis regardé dans le miroir et j’ai simplement pensé : ‘J’ai fini de me méfier de mes cicatrices' », se souvient Munn. « Alors je suis allé voir l’équipe de Skims et j’ai dit : ‘Que pensez-vous du fait de montrer mes cicatrices dans cette campagne ?’ Et ils étaient tellement incroyables, attentionnés et merveilleux. Et nous en avons parlé et nous avons décidé de le faire. »

Olivia Munn a décidé d’inclure ses cicatrices de double mastectomie dans sa nouvelle campagne Skims après que les maquilleurs aient eu du mal à les dissimuler. Écrémés

Munn, à qui on a diagnostiqué un cancer du sein luminal B en avril 2023, a subi plusieurs interventions chirurgicales. Plus tôt cette année, elle a dit Personnes elle a subi « un curage ganglionnaire, une procédure de retardement des mamelons (intervention chirurgicale qui épargne les mamelons) et une double mastectomie ». Luminal B est un « cancer agressif et rapide », a déclaré la star dans sa publication Instagram annonçant son diagnostic.

De plus, Munn a subi une opération de reconstruction mammaire et a commencé un traitement de suppression hormonale, qui a induit la ménopause. Elle s’est également fait retirer les ovaires, l’utérus et les trompes de Fallope.

Avec sa reconstruction mammaire, Munn a déclaré aux médecins qu’elle voulait « devenir plus petite », a-t-elle rappelé à People. « Il est très important de dire ce que l’on veut à voix haute – et de ne pas s’arrêter. Alors même que l’anesthésie pénétrait dans mon corps, la dernière chose que j’ai dite a été : « S’il vous plaît, allez plus petit. »

En réfléchissant à sa récente séance photo dans l’émission TODAY, Munn a décrit l’expérience comme « vraiment effrayante », mais a déclaré qu’elle était heureuse de l’avoir fait.

« J’ai l’impression que c’est quelque chose que je cache depuis longtemps maintenant, et j’ai juste l’impression que je peux respirer un peu plus », a-t-elle déclaré.

La mère de deux enfants espère également pouvoir inspirer d’autres femmes à embrasser leur beauté.

« Sachant qu’il y a tant de femmes qui ont les mêmes cicatrices que moi, je sais que beaucoup d’entre elles ressentent la même chose que moi depuis si longtemps. Et j’espère qu’elles verront la campagne Skims », a-t-elle déclaré. « Skims est tellement emblématique et associé à la beauté et au sex-appeal, et le cancer n’a vraiment pas cette même connotation. J’espère donc vraiment que les autres femmes qui ont suivi mon même chemin se sentiront un peu mieux après l’avoir vu. »

Olivia Munn, mère de deux enfants, est l’une des dernières porte-parole rémunérées de Skims. Écrémés

Munn a appris pour la première fois qu’elle avait un risque de 37 % au cours de sa vie de développer un cancer du sein lorsque son médecin a calculé son score d’évaluation du risque de cancer du sein lors d’un rendez-vous de routine en obstétrique-gynécologie.

En discutant avec Savannah, l’ancienne star de « The Newsroom » a encouragé les femmes à comprendre leur propre risque de cancer du sein et à ne pas avoir peur de défendre leur santé.

« Ce que j’ai appris, c’est que… vous devez consulter votre médecin et l’inonder d’informations et vous ne vous arrêtez pas jusqu’à ce qu’il vous fasse le test dont vous avez besoin », a-t-elle déclaré.