Olivia Munn montre ses cicatrices de mastectomie dans la nouvelle campagne SKIMS et son message est stimulant

Olivia Munn a officiellement fini de se sentir incertaine à propos de ses cicatrices.

Le mercredi 23 octobre, l’actrice de 44 ans a partagé sur les réseaux sociaux des images fortes de son dernier film. ÉCRÉMÉS campagne, la présentant fièrement mastectomie cicatrice. En mars, Olivia a révélé qu’elle avait été lutter contre le cancer du sein et a subi une double mastectomie après avoir été diagnostiquée en avril 2023.

À côté du carrousel de quatre photos, Munn a écrit : « Au milieu de cette dernière séance photo de la campagne @SKIMS, j’ai décidé que j’en avais fini de me méfier de mes cicatrices de mastectomie. Chaque marque que la vie a laissée sur mon corps est la preuve de l’acharnement avec lequel je me suis battu. J’espère que d’autres femmes qui sont gênées par leurs cicatrices verront ces photos et ressentiront tout l’amour que je leur envoie.

Le Nouvelle fille un ancien a ajouté que « c’est significatif » de faire partie d’une campagne qui soutient la recherche et aide ceux qui touchée par le cancer du sein. SKIMS reverse même une partie de ses ventes de soutiens-gorge au Susan G. Komen organisation.

Naturellement, j’ai dû vérifier le section commentaireset il s’agissait avant tout de soutenir le geste inspirant d’Olivia.

Une personne a écrit : « Pour toutes les filles cicatricielles, merci. » Un autre a partagé : « Merci d’avoir fait cela pour nous tous. J’évite le miroir après la douche, mais tu m’inspires à penser différemment. Et un troisième a répondu : « J’ADORE ma cicatrice de tumorectomie !!! C’est un rappel quotidien de ma brutalité et de ma résilience !!!! »

« Tu es belle malgré tout. Les cicatrices ne montrent que le caractère construit par la lutte », lit-on dans un autre commentaire. Et un utilisateur l’a parfaitement résumé en écrivant : « LES CICATRICES SONT LA FORCE MAMA LIV ».

Même Kim Kardashian s’est joint à l’amour, republiant l’une des photos de Munn sur son histoire Instagram avec un simple « Bon sang ouais ».

Il est presque difficile de croire que partager sa cicatrice ne faisait même pas partie du plan initial.

Dans l’épisode de mercredi du Aujourd’hui Show, Munn a expliqué en outre: « C’était juste pour faire leurs shapewear et leurs nouveaux leggings et il ne s’agissait pas du tout de ma cicatrice. »

Mais les choses ont changé lorsque la maquilleuse a mentionné qu’il serait « vraiment difficile » de couvrir la cicatrice. À ce moment-là, la maman de deux enfants a décidé de poursuivre son voyage.

«Je me regardais dans le miroir et je me suis dit: ‘J’ai fini de me méfier de mes cicatrices.’ Alors je suis allé voir l’équipe SKIMS et je lui ai dit : « Que pensez-vous du fait de montrer mes cicatrices dans cette campagne ? Ils étaient tellement incroyables, attentionnés et merveilleux. Et nous en avons discuté et avons décidé de le faire », se souvient-elle.

Vous voulez que toutes les dernières nouvelles en matière de divertissement soient envoyées directement dans votre boîte de réception ? Cliquez ici.

À quelle fréquence devriez-vous passer une mammographie ? Et à quel âge faut-il commencer ? Voici ce qu’un obstétricien-gynécologue a à dire