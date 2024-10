Olivia Munn montre des cicatrices de mastectomie dans la campagne Skims

« Alors la maquilleuse retouchait mes cicatrices, et nous sommes arrivés aux cicatrices de la double mastectomie, et elles étaient vraiment difficiles à dissimuler. Ensuite, je me suis regardé dans le miroir et j’ai juste pensé : « J’ai fini de me sentir incertain à propos de ça. » mes cicatrices' », a-t-elle poursuivi. « Alors je suis allé voir l’équipe de Skims et j’ai dit : ‘Que pensez-vous du fait de montrer mes cicatrices dans cette campagne ?’ Et ils étaient tellement incroyables, attentionnés et merveilleux. Et nous en avons parlé et nous avons décidé de le faire. »