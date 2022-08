Olivia Munn et John Mulaney emmènent leur fils Malcolm lors d’une promenade matinale : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JosiahW / BACKGRID

Gangs tous ici! Olivia Munn42, Jean Mulaney39 ans, et leur fils de 8 mois Malcom a profité d’une rare sortie en famille à Manhattan le jeudi 4 août. Magic Mike l’actrice et la Saturday Night Live alun a emmené leur petit garçon faire une promenade matinale. Ils ressemblaient à une parfaite famille de trois personnes dans la Grosse Pomme.

John, qui poussait adorablement son jeune fils dans une poussette lors de leur promenade, portait un T-shirt blanc à manches courtes et un short. Il arborait également une casquette de baseball blanche et des baskets blanches. Olivia marchait à côté de son beau petit ami vêtu d’une élégante salopette beige sur un crop top blanc. La superbe brune a terminé son look avec des sandales et des lunettes de soleil noires.

Le bébé Malcolm est venu au monde le 24 novembre 2021 et il a été une telle joie pour John et Olivia. Le couple, qui a commencé à se fréquenter au début de 2021 et est tombé enceinte de leur premier enfant peu de temps après, aime la vie de nouveaux parents. En fait, John s’est ouvert sur le moment où il s’est lié pour la première fois avec son fils lorsqu’il est revenu à SNL en février.

« Nous étions dans la salle d’accouchement… ma petite amie venait d’accoucher. Ils l’ont mis sur ce réchaud sous cette lumière très vive… il lève simplement les yeux vers la lumière », a expliqué John. « Il était énervé mais il n’a rien dit. J’étais comme ‘C’est mon fils. Un homme poli dans une situation inconfortable qui ne va pas faire d’histoires », a ironisé le comédien. “C’est un très bon garçon.”

Depuis qu’elle est devenue maman, Olivia s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs jolies photos de Malcolm. En janvier, Olivia a partagé les moments forts de la rencontre de son fils avec son nouveau meilleur ami Lylaqui est la fille de fous riches asiatiques étoile Henri Golding et sa femme Liv Lo. Un mois plus tard, Olivia a posté une adorable image de John et Malcolm blottis sur le canapé en train de regarder la télévision le jour de la Saint-Valentin.