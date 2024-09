Olivia Munn et John Mulaney accueillent une petite fille par mère porteuse

Olivia Munn et John Mulaney sont à nouveau parents !

L’actrice de « X-Men : Apocalypse » et son mari a pris sur Instagram dimanche pour annoncer l’arrivée de leur fille, née par mère porteuse.

« Méi June Mulaney est venue au monde le 14 septembre 2024, l’année du dragon », a commencé Munn, 44 ans, dans la légende de l’annonce de naissance.

Olivia Munn et John Mulaney se sont rendus sur Instagram dimanche pour annoncer l’arrivée de leur deuxième bébé. Instagram/@oliviamunn

« Je suis si fière de ma petite prune, de mon petit dragon, qui a fait le voyage pour être avec nous », a ajouté Munn dans la légende. « Mon cœur a explosé. »

La fière maman a ensuite expliqué son expérience émotionnelle avec sa mère porteuse.

« J’ai ressenti tellement d’émotions profondes à l’idée de ne pas pouvoir porter ma fille. Lorsque j’ai rencontré pour la première fois notre mère porteuse, nous avons parlé de mère à mère. Elle a fait preuve de tant de grâce et de compréhension que j’ai su que j’avais trouvé un véritable ange », a écrit Munn.

« Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude envers elle pour avoir gardé notre bébé en sécurité pendant 9 mois et pour avoir réalisé nos rêves. »

L’ancienne élève de « New Girl » a également expliqué que le nom de sa fille se prononce et signifie « prune » en chinois. Instagram/@oliviamunn

Elle et Mulaney avaient déjà accueilli leur fils, Malcolm, en novembre 2021.

Munn a ensuite révélé la signification du nom de leur fille nouveau-née.

« Je suis si fière de ma petite prune, de mon petit dragon, qui a fait le voyage pour être avec nous. Mon cœur a explosé », s’est-elle exclamée. « Méi (prononcé mai) signifie prune en chinois. »

L’ancienne actrice de « New Girl », qui a épousé Mulaney en juillet, a posé aux côtés de l’humoriste de 42 ans, tout en tenant Méi dans ses bras.

Le carrousel de photos comprenait également un joli cliché de famille avec le fils du couple, Malcolm, qu’ils ont accueilli en novembre 2021.

Le couple, qui s’est marié en juillet, partage souvent des clichés de leur famille sur Instagram. oliviamunn/Instagram

Munn est photographiée ici avec son mari et leur fils lors d’une sortie. Olivia Munn / Instagram

L’acteur de « Big Mouth » a également partagé l’annonce de la naissance sur son Instagram, mais il a légèrement modifié la légende de sa femme.

« Nous avons volé tellement de choses à l’hôpital. J’aime tellement ma petite fille », a déclaré Mulaney sous-titré les photos avec Méi et Malcolm.

L’arrivée du deuxième enfant du couple est survenue 10 jours après que Munn a partagé sa chronologie du cancer du sein sur Instagram.

L’arrivée de la fille de Munn intervient six mois après que l’actrice de « Newsroom » a révélé qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein en avril 2023. oliviamunn/Instagram

Munn a subi une double mastectomie peu de temps après son diagnostic. oliviamunn/Instagram

« J’ai reçu beaucoup de questions à ce sujet et je voulais faire cette vidéo pour ceux qui me la posaient depuis un moment, mais j’ai filmé, terminé le tournage, couru après un jeune enfant et commencé un nouveau médicament. Merci pour votre patience et votre compréhension », a-t-elle déclaré. sous-titré une vidéo le 4 septembre.

La jeune maman de deux enfants a annoncé pour la première fois son diagnostic de cancer du sein en mars. Munn a subi une double mastectomie et a documenté son expérience sur Instagram.

« J’espère qu’en partageant cela, cela aidera d’autres personnes à trouver du réconfort, de l’inspiration et du soutien dans leur propre parcours », a-t-elle déclaré. partagé sur Instagram à l’époque.