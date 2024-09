Olivia Munn et John Mulaney accueillent leur petite fille grâce à une mère porteuse

Olivia Munn et John Mulaney agrandissent leur famille !

L’actrice, 44 ans, et son mari John Mulaney, 42 ans, ont accueilli leur deuxième enfant, une fille, via une mère porteuse gestationnelle le 14 septembre, a annoncé le couple sur Instagram dimanche 22 septembre.

« Méi June Mulaney est venue au monde le 14 septembre 2024, l’année du dragon🐉 », a écrit Munn en légende d’un Instagram publication présentant une photo d’elle-même assise sur les genoux de Mulaney alors qu’elle tenait leur fille dans une chambre d’hôpital.

« J’ai ressenti tellement d’émotions profondes à l’idée de ne pas pouvoir porter ma fille. Lorsque j’ai rencontré notre mère porteuse pour la première fois, nous avons parlé de mère à mère. Elle a fait preuve de tant de grâce et de compréhension que j’ai su que j’avais trouvé un véritable ange », a-t-elle poursuivi. « Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour avoir gardé notre bébé en sécurité pendant 9 mois et pour avoir réalisé nos rêves. »

Munn a conclu son message en partageant la signification du prénom de sa fille. « Je suis si fière de ma petite prune, de mon petit dragon qui a fait le voyage pour être avec nous. Mon cœur a explosé », a-t-elle écrit, avant d’ajouter « Méi (prononcé mai) signifie prune en chinois 梅💜 ».

La mère de deux enfants a complété son message avec un gros plan du bébé Méi, une photo d’elle berçant sa fille alors qu’elles étaient assises près d’une grande fenêtre et une photo de famille mettant en vedette la nouvelle famille de quatre personnes regardant l’océan.

Mulaney a partagé une publication sur son Instagramainsi. Le nouveau papa de deux enfants a écrit : « Méi June Mulaney est venue au monde le 14 septembre 2024, l’année du dragon🐉. Nous avons volé tellement de choses à l’hôpital », a-t-il plaisanté, ajoutant : « J’aime tellement ma petite fille. »

Le comédien a également noté la prononciation correcte et la signification du nom de sa fille, avec un cœur violet, tout comme dans le message de Munn.

Mulaney a également partagé la photo de l’hôpital dans son carrousel, mais il a également ajouté une vidéo de la petite en train de cracher sur sa chemise pendant qu’il la faisait roter.

Le nouveau membre du couple rejoint leur fils Malcolm Hiệp Mulaney, 2 ans, qu’ils ont accueilli le 24 novembre 2021, tandis que leur annonce intervient quelques mois seulement après s’être mariés en juillet lors d’une cérémonie intime au domicile d’un ami dans l’État de New York.

Sam Waterston, Munn’s La salle de presse costar, a officié la cérémonie, a confirmé PEOPLE en exclusivité à l’époque, tandis que Malcolm et un témoin étaient les seuls invités présents.

Quelques mois plus tôt, en avril, Munn s’était confiée à PEOPLE au sujet de son diagnostic « terrifiant » de cancer du sein un an plus tôt, qui avait entraîné quatre interventions chirurgicales, une double mastectomie et une ménopause médicalement induite.

Malgré son parcours difficile depuis son diagnostic, le 4 septembre, l’actrice a partagé une mise à jour sur Instagram indiquant qu’elle « allait bien », comme elle l’a posté une vidéo détaillant une chronologie de son parcours contre le cancer, y compris le fait qu’elle a subi un « retard du mamelon, une dissection des ganglions lymphatiques et une double mastectomie » en mai 2023 après son diagnostic le mois précédent, puis une récupération d’ovules en juin 2023 suivie d’une reconstruction mammaire en septembre 2023.

De gauche à droite : Olivia Munn, Malcolm, John Mulaney et leur petite fille Méi.

John Mulaney/Instagram



En mai dernier, Munn a déclaré Vogue qu’après son diagnostic, elle a congelé ses ovules pour permettre à elle-même et à Mulaney la possibilité d’agrandir leur famille à l’avenir, après avoir précédemment congelé ses ovules à 33 et 39 ans.

Son calendrier du 4 septembre détaille également qu’elle a subi un traitement au Lupron en novembre 2023, une hystérectomie/ovariectomie partielle en avril 2024 et, plus récemment, un traitement à l’Arimidex en août 2024.

Pendant tout ce temps, Munn est restée concentrée sur son fils. En parlant à PEOPLE en avril, elle a confié que le fait d’être aux côtés de Malcolm pendant son traitement lui a procuré une joie profonde.

« Quand je suis avec lui, c’est le seul moment où mon cerveau ne pense pas à la maladie. Je suis tellement heureuse avec lui », a-t-elle déclaré. « Et cela me permet de remettre beaucoup de choses en perspective. Parce que si mon corps change, je suis toujours sa mère. Si j’ai des bouffées de chaleur, je suis toujours sa mère. Si je perds mes cheveux, je suis toujours sa mère. C’est vraiment ce qui compte le plus pour moi. Je peux être là pour lui. »

John Mulaney et Olivia Munn assistent à la Vanity Fair Oscar Party 2024 le 10 mars 2024 à Beverly Hills, Californie.

Karwai Tang/WireImage



En effet, au cours des dernières années, Mulaney et Munn ont pris plaisir à documenter les étapes importantes de la vie de Malcom alors qu’ils savourent les joies de la parentalité.

Leur fils a déjà accompli de grandes choses, comme prononcer ses premiers mots, goûter de nouveaux aliments et même apprendre à ouvrir les portes. En tant qu’enfant de deux célébrités, il a également vécu des moments plutôt sympas, comme voyager vers de magnifiques destinations comme le parc Red Rocks du Colorado ou rendre visite à son père à New York sur le tournage de Samedi soir en direct.

En avril 2023, le X-Men : Apocalypse L’actrice a même posté ses voyages avec Malcom pour rejoindre Mulaney pour une série de spectacles à Las Vegas.

En plus de partager les moments forts de Malcolm, Munn s’est également ouverte sur les défis liés à l’éducation d’un enfant, sur la façon dont elle s’adapte à la maternité et sur son parcours post-partum.

Mulaney a également exprimé son enthousiasme à l’idée d’être un nouveau papa. Lors d’une apparition en juin 2022 sur Soirée tardive avec Seth Meyers, il a parlé de la possibilité de célébrer la fête des pères avec son fils pour la première fois.

« Il m’a offert une pléthore de cadeaux », a déclaré Mulaney. « Je me suis réveillé et j’ai pris le petit déjeuner avec lui. Et sa nouvelle habitude, c’est que lorsque j’allume mon téléphone et qu’il est en mode selfie et que je le mets en vidéo, il l’attrape et porte lentement l’appareil photo à sa bouche. Donc tous ses films ont le même dénouement inattendu. »

Plus récemment, Malcolm a aidé sa mère à célébrer son 44e anniversaire en juillet, l’actrice ayant partagé une douce vidéo sur Instagram dans laquelle on voyait le petit garçon lui dire « Joyeux anniversaire maman ! » et qu’il l’aimait.

En août, Munn a également révélé que Malcom et Mulaney avaient un trait de caractère adorablement similaire, lorsqu’elle a publié une adorable vidéo sur son compte Instagram. Instagram montrant le duo père-fils jouant avec leurs doigts de la même manière tout en étant assis ensemble sur un canapé.

« C’est exactement la même chose. Je ne peux pas. 🤓 », a-t-elle légendé la vidéo.