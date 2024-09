Olivia Munn et John Mulaney accueillent leur deuxième enfant

Olivia Munn et John Mulaney ont accueilli leur deuxième enfant, arrivé environ six mois après que Munn ait révélé qu’elle avait subi une ablation de l’utérus et des ovaires dans le cadre de sa lutte contre le cancer du sein.

L’acteur de « The Newsroom » et le comédien de « Everybody’s in LA » ont accueilli l’enfant par l’intermédiaire d’une mère porteuse, a révélé Munn dimanche dans une publication Instagram, réfléchissant à l’agrandissement de leur famille à la suite de sa terrible bataille contre le cancer.

« Méi June Mulaney est venue au monde le 14 septembre 2024, l’année du dragon », a écrit Munn sous-titré un Instagram Une publication dans laquelle elle, Mulaney et la petite Méi étaient assises sur ses genoux, au bord d’un lit d’hôpital. Méi, a-t-elle expliqué, signifie prune en chinois.

« J’ai ressenti tellement d’émotions profondes à l’idée de ne pas pouvoir porter ma fille », a ajouté la star de « X-Men : Apocalypse », en partageant des photos supplémentaires des débuts de Méi. « Lorsque j’ai rencontré notre mère porteuse pour la première fois, nous avons parlé de mère à mère. Elle m’a montré tellement de grâce et de compréhension que j’ai su que j’avais trouvé un véritable ange. Les mots ne peuvent pas exprimer ma gratitude pour avoir gardé notre bébé en sécurité pendant 9 mois et avoir réalisé nos rêves. »

« Je suis si fière de ma petite prune, de mon petit dragon, qui a fait le voyage pour être avec nous. Mon cœur a explosé », a-t-elle écrit.

Mulaney, 42 ans, a également partagé la même photo d’hôpital sur son Instagram Il a ajouté une courte vidéo de leur fille en train de cracher sur lui pendant qu’il la faisait roter. Reprenant une partie de la légende de sa femme, le comédien primé aux Emmy Awards a ajouté : « Nous avons volé tellement de choses à l’hôpital. J’aime tellement ma petite fille. »

Munn, 44 ans, a révélé publiquement en mars qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein luminal B après avoir subi des tests génétiques en février 2023 « dans un effort pour être proactive » concernant sa santé. Le diagnostic a conduit à quatre interventions chirurgicales en l’espace de 10 mois, dont une double mastectomie. À l’approche de la fête des mères en mai, elle a déclaré Vogue Elle a également subi une hystérectomie pour retirer son utérus et une ovariectomie bilatérale pour retirer les deux ovaires. Mais, a-t-elle dit, elle a subi un troisième prélèvement d’ovules avant la date prévue et, grâce à la FIV, elle s’est retrouvée avec deux embryons viables qui permettraient à elle et à Mulaney d’agrandir leur famille, si elles le souhaitaient.

Elle et Mulaney, qu’elle a rencontré pour la première fois lors du mariage de Seth Meyer, ancien acteur de « Saturday Night Live », avec Alexi Ashe en 2013, se sont mariés en juillet après trois ans passés ensemble. Ils ont commencé à se fréquenter au printemps 2021 et ont accueilli leur fils Malcolm Hiệp en novembre 2021.

Les représentants de Munn et Mulaney n’ont pas immédiatement répondu lundi aux demandes de commentaires du Times.