Olivia Munn est « heureuse » après la naissance de sa fille atteinte d’un cancer

Olivia Munn et John Mulaney sont ravis de devenir une famille de quatre personnes.

Le couple, qui a accueilli sa petite fille par mère porteuse ce mois-ci, est heureux de braver les problèmes de santé tumultueux de Munn.

En février dernier, Munn avait confié à PEOPLE qu’on lui avait diagnostiqué un cancer du sein. Cette épreuve de santé avait été suivie d’une double mastectomie.

Maintenant que le couple a accueilli leur fille Mei, Mulaney et Munn ont déclaré à PEOPLE : « Ils sont en totale harmonie avec Méi et Malcolm. »

« Après tout ce qu’ils ont traversé, il n’y a pas de petite famille plus unie et plus proche », ajoute la source.

Cela survient un jour après que le couple a annoncé la naissance de leur enfant.

Ils ont écrit sur Instagram : « Méi June Mulaney est venue au monde le 14 septembre 2024, l’année du dragon. »

« J’ai ressenti tellement d’émotions profondes à l’idée de ne pas pouvoir porter ma fille. Lorsque j’ai rencontré notre mère porteuse pour la première fois, nous avons parlé de mère à mère. Elle a fait preuve de tant de grâce et de compréhension que j’ai su que j’avais trouvé un véritable ange », a-t-elle poursuivi. « Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour avoir gardé notre bébé en sécurité pendant 9 mois et pour avoir réalisé nos rêves. »