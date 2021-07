Olivia Moultrie, 15 ans, de Portland Thorns, signe un accord pour devenir la plus jeune joueuse de la NWSL

Olivia Moultrie, 15 ans, a signé un contrat de trois ans avec les Portland Thorns de la National Women’s Soccer League, a annoncé mercredi le club.

L’accord étant conclu, Moultrie devient désormais le plus jeune joueur à avoir jamais signé avec une équipe de la NWSL.

Moultrie a fait la une des journaux en mai lorsqu’elle a déposé une plainte antitrust pour le droit de jouer dans la NWSL, qui a une règle qui stipule que les joueurs doivent avoir 18 ans. Le procès avait fait valoir que la règle d’âge de la ligue violait la Sherman Antitrust Act et entravait également le développement de carrière de Moultrie et ses chances d’atteindre l’équipe nationale américaine.

Elle a ensuite obtenu une injonction préliminaire d’un juge fédéral au début du mois qui interdisait à la NWSL d’appliquer la règle d’âge. La NWSL avait fait appel de cette ordonnance, déclarant que la question de l’âge devrait faire partie des négociations en cours sur la convention collective (CBA) avec la NWSL Players Association. Cependant, la décision du tribunal a interdit à la ligue d’appliquer la règle.

« C’est un rêve devenu réalité et j’ai hâte de rejoindre officiellement mes coéquipiers de Thorns en compétition », a déclaré Moultrie.

« Nous sommes ravis qu’Olivia se joigne à notre équipe », a déclaré Gavin Wilkinson, directeur général de Thorns et président du soccer. « Elle fait partie de ce club depuis début 2019 et de nombreux membres du personnel de Thorns se sont pleinement investis dans son développement. »

« Cette étape est très importante pour Olivia », a déclaré l’entraîneur-chef de Thorns, Mark Parsons. « Pour ce club, avoir l’engagement et la vision de recruter une jeune joueuse talentueuse en laquelle nous croyons vraiment est immense. Olivia a continué à grandir et à aller de l’avant tout au long de son séjour ici et a relevé tous les défis et en a fait une opportunité. »

La NWSL a déclaré dans un communiqué: « Après l’élaboration d’un plan complet de protection des joueurs mineurs et l’exécution d’un SPA, d’un addendum spécial et d’une garantie parentale, la NWSL a accueilli Olivia Moultrie dans la ligue aujourd’hui. La NWSL continue de croire que les exigences d’âge pour la ligue devrait être négociée collectivement [as they are in other leagues] et ces négociations sont en cours. »

Olivia Moultrie est une épine🌹 Le milieu de terrain de 15 ans a signé aujourd’hui un contrat de trois ans avec le club. Des détails: https://t.co/QmmJYiAUs2 | #BAONPDX pic.twitter.com/dxF0l9Gr6N – Portland Thorns FC (@ThornsFC) 30 juin 2021

Moultrie s’entraîne avec les Thorns depuis l’âge de 13 ans et a participé à des mêlées et à des matchs préparatoires contre d’autres équipes professionnelles.

Moultrie est née en Californie et elle a été présentée comme un phénomène du football dès son plus jeune âge. Elle s’est vu offrir une bourse à l’Université de Caroline du Nord – qui a remporté 21 titres de la NCAA et produit des dizaines de joueuses de l’équipe nationale féminine américaine – à l’âge de 11 ans.

Mais elle a refusé à l’âge de 13 ans, embauchant la société de médias sportifs Wasserman Media Group pour la représenter et signant un contrat de sponsoring de neuf ans à six chiffres avec Nike. Sa famille a depuis déménagé à Portland.

Au niveau de l’équipe nationale des jeunes des États-Unis, Moultrie était le plus récemment au camp avec l’équipe nationale féminine U-17 en février 2020 dans le cadre d’une liste de 24 joueuses pour le camp d’entraînement.

Freddy Adu, la plus jeune recrue de l’histoire de la Major League Soccer, a 14 ans. Un autre gardien de 14 ans, Emmanuel Ochoa, a signé un contrat de joueur local avec les tremblements de terre de San Jose en 2019.

Il existe des limites d’âge pour les autres ligues professionnelles masculines aux États-Unis. Les joueurs doivent avoir 18 ans pour signer avec une équipe de la Major League Baseball (17 pour les internationaux), 19 pour la LNH et 19 pour la NBA. Les joueurs de la NFL doivent avoir terminé leurs études secondaires depuis au moins trois ans.

Les joueurs de la WNBA doivent avoir 22 ans au 31 décembre de l’année où ils sont repêchés.