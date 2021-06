Olivia Moultrie, 15 ans, a obtenu une injonction préliminaire pour signer un contrat avec la NWSL

Olivia Moultrie, 15 ans, a obtenu une injonction préliminaire d’un juge qui interdit à la National Women’s Soccer League d’appliquer sa règle d’âge pour l’empêcher de signer un contrat professionnel avec un club de la ligue et lui ouvre la voie pour jouer.

L’injonction a été émise jeudi après que Moultrie a déposé une plainte antitrust le 4 mai qui a déclaré que comme la Major League Soccer autorisait les joueurs de moins de 18 ans à signer avec des clubs, il était contraire à la loi Sherman que la NWSL applique une règle d’âge. qui ne permet pas aux joueurs de moins de 18 ans de signer des contrats professionnels.

Moultrie a obtenu une ordonnance d’interdiction temporaire de 14 jours le 24 mai pendant que le tribunal examinait le bien-fondé d’une injonction préliminaire.

« La preuve présentée depuis que cette Cour a accordé le TRO ne modifie pas sa conclusion selon laquelle la NWSL et ses 10 équipes ont accepté d’imposer la restriction d’âge de la NWSL qui exclut les compétitrices de la seule opportunité de football professionnel disponible aux États-Unis parce qu’elles ont moins de 18 ans. , quels que soient le talent, la maturité, la force et la capacité », a écrit la juge Immergut en rendant sa décision jeudi.

« Cette Cour constate à nouveau que le fond favorise clairement la [Moultrie’s] position, qu’elle subira un préjudice irréparable si elle n’accorde pas l’injonction préliminaire, et que l’équilibre des actions et l’intérêt public sont fortement en faveur d’offrir aux filles aux États-Unis les mêmes opportunités qu’aux garçons.

Le NWSL peut choisir de faire appel de la décision.

La NWSL et la NWSL Players Association sont toutes deux engagées dans des pourparlers sur une convention collective (CBA). Si un accord est conclu, et s’il inclut une limite d’âge, alors l’ABC pourrait remplacer toute ordonnance du tribunal. Le NWSL continue de soutenir que les négociations de l’ABC sont l’endroit où le problème doit être résolu.

Moultrie a accepté une offre de bourse en Caroline du Nord à l’âge de 11 ans et a signé un accord avec Nike deux ans plus tard. Elle s’est entraînée avec les Portland Thorns et a concouru avec l’équipe, mais uniquement lors de matchs préparatoires et amicaux.