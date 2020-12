En tant que fans du Full house La star se souvient peut-être, Lori, 56 ans, et Mossimo, 57 ans, ont tous deux accepté de plaider coupable à des accusations de complot en mai en relation avec l’obtention de l’admission frauduleuse d’Olivia, 21 ans, et de Bella, 22 ans, à l’Université de Californie du Sud en tant que prétendues recrues sportives. . En août, un juge fédéral a condamné Lori à deux mois de prison, deux ans de mise en liberté surveillée et 100 heures de travaux d’intérêt général. L’actrice a également été condamnée à payer une amende de 150 000 dollars.

Pendant ce temps, Mossimo a été condamné à cinq mois, deux ans de mise en liberté surveillée et 250 heures de travaux d’intérêt général, ainsi qu’une amende de 250 000 $.

Au milieu du scandale, Olivia et Bella ont quitté l’USC et Sephora a mis fin à un partenariat avec Olivia. La star des médias sociaux, qui compte près de 2 millions d’abonnés sur YouTube, a également mis une pause sur le partage de nouvelles vidéos. Elle n’a fait que deux brefs retours depuis que le scandale a éclaté.