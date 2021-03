« Nous parlions d’être publiquement honteux et je me suis dit: » Eh bien, ma situation ne se compare même pas, je ne vais même pas commencer à la comparer à la vôtre « », se souvient Olivia. « Et elle m’a regardé et a dit: ‘Olivia, peu importe si je me noie dans 60 pieds d’eau et que vous vous noiez dans 30, nous sommes toujours en train de nous noyer.' »

Olivia Jade Giannulli a fait l’objet de nombreuses critiques après ses parents, Lori Loughlin et Mossimo Giannulli , ont été arrêtés pour leur rôle dans le scandale des admissions à l’université. Mais l’influenceur est sorti de l’expérience un peu plus fort et plus sage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy