Dans son récit avec Jada, Willow Smith et Adrienne Banfield Norris, la star de YouTube a admis qu’elle ne reconnaissait pas son privilège avant l’arrestation de ses parents en mars 2019. « Je sais que cela semble si ridicule, mais dans la bulle dans laquelle j’ai grandi, je ne savais pas grand-chose en dehors de cela », A déclaré Olivia. « Et beaucoup d’enfants dans cette bulle, leurs parents faisaient des dons aux écoles et faisaient des choses qui les avantageaient … Ce n’est pas juste et ce n’est pas juste. Mais ça se passait, n’est-ce pas? Et donc quand cela est sorti pour la première fois, j’étais genre, je ne comprends pas vraiment ce qui ne va pas avec ça. «

En mai, Lori et Mossimo plaident coupables d’accusations de complot en lien avec l’obtention de l’admission frauduleuse de leurs enfants Olivia, 21 ans, et Bella Giannulli, 22 ans, à l’Université de Californie du Sud en tant que prétendues recrues sportives. Au cours de l’été, un juge fédéral a condamné Lori à deux mois de prison tandis que Mossimo a été condamné à cinq mois.