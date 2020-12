L’influenceuse beauté est apparue mardi dans un nouvel épisode de «Red Table Talk», expliquant qu’elle voulait «partager publiquement mon expérience pour la première fois» dans un «endroit qui se sent vraiment en sécurité».

Jada Pinkett Smith, qui anime l’émission Facebook Watch avec sa mère, Adrienne Banfield-Jones, et sa fille Willow Smith, a déclaré dans un teaser: « Olivia Jade a estimé qu’il était temps de parler. »

Loughlin et Giannulli ont admis avoir payé 500 000 $ à William « Rick » Singer pour aider leurs deux filles à être admises à l’Université de Californie du Sud. Les parents ont plaidé coupables à des accusations de complot plus tôt cette année.

Giannulli a commencé à purger une peine de cinq mois au complexe correctionnel fédéral de Lompoc le mois dernier. Loughlin, qui purge une peine de deux mois de prison à l’établissement correctionnel fédéral de Dublin, en Californie, devrait être libéré dans quelques semaines.

«Ça a été dur, pour n’importe qui, quelle que soit la situation, tu ne veux pas voir tes parents aller en prison mais aussi je pense qu’il est nécessaire pour nous d’avancer et d’aller de l’avant», a déclaré Olivia Jade Giannulli, qui passe à côté d’elle prénoms et prénoms professionnellement. « Ce qui s’est passé était mal et je pense que chaque personne de ma famille peut le regarder et se dire que c’était foiré, c’était une grosse erreur, mais je pense que ce qui est si important pour moi, c’est d’apprendre de l’erreur. Ne pas avoir honte. et puni et jamais donné une seconde chance … J’ai 21 ans. Je sens que je mérite une seconde chance de me racheter pour montrer que j’ai grandi. «

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas parlé à ses parents récemment en raison des protocoles Covid-19.

Olivia Jade Giannulli a révélé que lorsqu’elle postulait dans les collèges, elle «n’était pas pleinement consciente de ce qui se passait» et vivait dans une bulle où payer un recruteur universitaire était la norme.

«Quand c’est arrivé pour la première fois, je ne l’ai pas regardé et je n’ai pas dit: ‘Oh mon Dieu, comment osons-nous faire ça?’ Je me suis dit: « Pourquoi tout le monde se plaint-il? Je ne savais pas ce que nous faisions. » C’est embarrassant à admettre », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle était une bonne élève du secondaire, mais qu’elle ne méritait pas d’être à l’USC.

« Je ne me relâchais pas au lycée. Je ne veux pas me discréditer au point où j’étais comme si j’avais tout ça et je m’en fichais aussi. Je m’en souciais vraiment. J’étais aussi un élève très impliqué, » dit-elle. «Je pense que j’ai mis beaucoup de confiance dans une personne qui prétendait que sa profession était le conseil universitaire et cela m’a conduit dans une mauvaise direction. Ce n’est pas pour rejeter la faute, c’est juste pour expliquer que je n’étais pas au courant de ce qui se passait.

Elle a ajouté qu’elle travaillait maintenant avec des jeunes du centre-ville et qu’elle prévoyait de continuer à travailler avec des enfants défavorisés à l’avenir.