De plus, Olivia a déclaré qu’elle se concentrait sur ses efforts de bénévolat, plutôt que de « simplement jeter de l’argent sur un problème ».

Olivia Jade s’appelle elle-même «l’enfant de l’affiche pour le privilège blanc»:

Mais Gam-Gam a également parlé à Olivia du fait que ses promesses de faire mieux ne feront pas vraiment de différence dans la vie quotidienne des communautés minoritaires.

«Pour moi, c’est comme s’il y a tellement de déshumanisation violente que la communauté noire doit subir quotidiennement, n’est-ce pas? Il y a tellement de dévastations, en particulier cette année 2020, avec la pandémie et tout ce qui est mis sur la table, à quel point il y a tant d’inégalités. [So] quand tu viens à table avec quelque chose comme ça, c’est comme, mon enfant, s’il te plaît. «

Elle a poursuivi: « Je suis épuisée. Je suis épuisée par tout ce que nous devons gérer en tant que communauté. Et je n’ai tout simplement pas l’énergie nécessaire pour consacrer le fait que vous avez perdu votre approbation, n’est-ce pas? Ou vous » Tu n’es pas à l’école en ce moment. Parce qu’à la fin de la journée, tu iras bien, parce que tes parents vont entrer et ils vont faire leurs 60 jours, et ils vont payer leur amende. Et toi les gars continueront et tout ira bien et vous vivrez votre vie, n’est-ce pas? Et nous sommes tellement nombreux que ce ne sera pas cette situation. Cela rend les choses très difficiles en ce moment, pour moi de m’inquiéter de cela l’atmosphère dans laquelle nous nous trouvons actuellement.