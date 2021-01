Après la sortie de prison de Lori, une source a déclaré en exclusivité à E! Nouvelles comment elle se sentait.

« Elle a envoyé un texto à des amis qu’elle était absente », a déclaré l’initié. « Elle est soulagée et incroyablement heureuse que ce soit fini, mais elle est toujours très inquiète pour Mossimo Giannulli et bouleversée pour lui. »

Selon la source, la mère de deux enfants « a ramené un jet privé dans la région de Los Angeles. Elle a été accueillie à l’aéroport par une voiture et ramenée chez elle ». On ne sait pas si l’actrice a depuis retrouvé ses filles, Olivia et Bella Giannulli.

Début décembre, Olivia s’est ouverte sur la controverse de ses parents dans une interview révélatrice sur Discussion sur la table rouge avec Jada Pinkett Smith, Willow Smith et Adrienne Banfield Norris.

« Je sais que ce sont de bonnes personnes et je sais que je ne vais pas les juger pour une erreur qu’ils ont faite. Même si c’est une grosse erreur », a-t-elle partagé. « Il n’y a pas de justification ou d’excuse pour ce qui s’est passé parce que ce qui s’est passé était mal. Et je pense que chaque personne de ma famille peut être comme, ça a été foiré. C’était une grosse erreur. »