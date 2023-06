Olivia Hawkins de Love Island révèle une nouvelle carrière surprise – et cela n’a rien à voir avec le jeu d’acteur

La star de LOVE Island, Olivia Hawkins, a déclaré qu’elle serait tentée de faire son travail de jour pour un changement de carrière très surprenant.

L’actrice et boxeuse de 27 ans a déclaré qu’elle aimerait suivre une formation d’avocate, malgré ses études en danse et en théâtre musical.

Olivia – qui s’est fait connaître dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année – a déclaré qu’elle échangerait un jour sa célébrité contre un travail de bureau régulier.

« Pour mes A-Levels, j’ai fait des maths, du droit, de la psychologie et de l’anglais. Je ne suis pas seulement un joli visage, j’ai un cerveau », a-t-elle déclaré aux fans sur sa chaîne YouTube.

« J’ai travaillé très dur, je n’arrive pas à croire que j’ai choisi les maths. Je me souviens juste de l’avoir choisi parce que mon frère et ma sœur aînés faisaient des maths et qu’ils sont tous les deux très intelligents.

« Je dirais que je suis intelligent, mais je ne suis pas aussi intelligent qu’eux, cela ne me vient pas aussi naturellement et je suis assez distrait, donc je n’aime pas m’asseoir pour mémoriser des choses pour les tests. Les tests n’ont jamais été pour moi, j’étais beaucoup plus créatif.

Elle a ajouté: « Je pense que j’ai obtenu un C en mathématiques parce que c’était tellement difficile. J’étais vraiment bon en droit en fait – alors qui sait ? Peut-être qu’un jour je serai avocat et je me battrai dans votre coin dans la salle d’audience.

Mais en ce moment, Olivia profite de sa nouvelle renommée et en profite au maximum.

La semaine dernière, elle a montré sa silhouette incroyable en profitant du soleil le week-end férié.

L’ancienne star de Love Island a mis en valeur son physique enviable en enfilant un bikini pastel multicolore brillant.

Cela vient après que la star a révélé son énorme transformation de sourire sur TikTok après une visite chez le dentiste.

Elle a posté une vidéo de son nouvel ensemble, disant aux fans : « Jour des nouvelles dents ! Fait par l’incroyable Dr Sonnie de Ruh Dental.

Olivia – qui a fait réaliser des facettes composites et un collage – a ajouté : « Obsédée par mes nouvelles dents.

Ses abonnés TikTok n’ont pas tardé à jaillir sur la star.

L’un d’eux a dit : « Tu es vraiment magnifique. Vous êtes emblématique.

« Superbe comme toujours », a écrit un autre.

Certains fans lui ont demandé si elle allait faire un post avant et après, auquel elle a répondu oui.

