Olivia Hawkins de Love Island montre son corps dans une robe transparente

La star de LOVE Island, Olivia Hawkins, a montré son corps dans une robe transparente.

La superbe star brune était une vision lors de la première de Spiderman dans une longue robe noire avec des détails transparents.

Éclaboussure

Olivia Hawkins avait l’air incroyable dans une tenue noire à la première de Spiderman[/caption] Getty

La star a opté pour un maquillage glamour et a porté ses cheveux dans son style signature[/caption] Grille arrière

La star de télé-réalité a montré ses épingles pour la sortie[/caption]

Le corsage et une partie des bras étaient en filet, tandis que le ventre d’Olivia était exposé, ainsi que ses longues épingles.

La belle star de télé-réalité de 27 ans a osé son look de tapis rouge – et les fans ont approuvé.

Partageant les images sur les réseaux sociaux, les fans d’Olivia se sont déchaînés pour son look.

L’un a écrit: « SLAAAYYY », tandis qu’un autre a dit: « Le tapis rouge te va bien bébé. »

Une troisième personne a ajouté : « Tu es tout simplement irréel », et une quatrième a dit : « Wow. Vous êtes belle. »

Cela survient alors que l’actrice et fille de ring de boxe Olivia a révélé une nouvelle carrière surprise.

Elle a dit qu’elle aimerait suivre une formation d’avocate, malgré ses études en danse et en comédie musicale.

Olivia – qui s’est fait connaître dans l’émission de rencontres ITV2 plus tôt cette année – a déclaré qu’elle échangerait un jour sa célébrité contre un travail de bureau régulier.

« Pour mes A-Levels, j’ai fait des maths, du droit, de la psychologie et de l’anglais. Je ne suis pas seulement un joli visage, j’ai un cerveau », a-t-elle déclaré aux fans sur sa chaîne YouTube.

« J’ai travaillé très dur, je n’arrive pas à croire que j’ai choisi les maths. Je me souviens juste de l’avoir choisi parce que mon frère et ma sœur aînés faisaient des maths et qu’ils sont tous les deux très intelligents.

« Je dirais que je suis intelligent, mais je ne suis pas aussi intelligent qu’eux, cela ne me vient pas aussi naturellement et je suis assez distrait, donc je n’aime pas m’asseoir pour mémoriser des choses pour les tests. Les tests n’ont jamais été pour moi, j’étais beaucoup plus créatif.

Elle a ajouté: « Je pense que j’ai obtenu un C en mathématiques parce que c’était tellement difficile. J’étais vraiment bon en droit en fait – alors qui sait ? Peut-être qu’un jour je serai avocat et je me battrai dans votre coin dans la salle d’audience.

Mais en ce moment, Olivia profite de sa nouvelle renommée et en profite au maximum.

Instagram