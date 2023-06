Olivia Hawkins de Love Island grésille dans un soutien-gorge moulant en latex et une robe découpée à Majorque

OLIVIA Hawkins a grésillé dans un soutien-gorge moulant en latex alors qu’elle profite d’une escapade à Majorque.

L’ancienne beauté de Love Island, 27 ans, profite du soleil dans la destination de vacances espagnole.

Instagram

Instagram

Elle portait une robe découpée moulante pour finir son look qui montrait son physique époustouflant[/caption]

En un clin d’œil sur son compte Instagram, Olivia avait l’air incroyable alors qu’elle portait un soutien-gorge moulant en latex noir.

Elle portait une robe découpée moulante pour finir son look qui montrait son physique époustouflant.

Son maquillage était impeccable alors qu’elle coiffait ses cheveux en queue de cheval et posait pour la photo sur un balcon somptueux.

Olivia a déjà expliqué comment les femmes sont traitées différemment des hommes dans l’émission à succès ITV2.

L’ancienne ring girl et actrice pense qu’il existe un double standard dans la façon dont les téléspectateurs réagissent aux filles de la villa par rapport aux garçons.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, Olivia a déclaré : « Les gens ne sont pas habitués à ce que les femmes participent à l’émission et explorent leurs options, mais si un mec le fait, c’est considéré comme drôle.

« Les hommes sont félicités ou appelés joueurs, mais les femmes n’y sont pas autorisées. C’est de la misogynie. Les femmes sont tenues à une norme différente.

Liv a subi un contrecoup intense lorsqu’elle a quitté la villa et elle admet qu’elle protège tous les insulaires de cette série qui pourraient vivre la même chose.

« Je ne souhaiterais cette étiquette de méchant à personne. Avoir cette étiquette pour moi, ce n’était vraiment pas agréable. Je ne veux pas que quelqu’un passe par là. Je suis là pour tous ceux qui pourraient obtenir cette étiquette s’ils veulent parler.

Malgré le vitriol qu’elle a reçu, Olivia admet qu’elle serait définitivement partante pour retourner à la villa si la longue série de stars se poursuivait.

« On ne me l’a pas demandé, mais j’adorerais le faire », sourit-elle. « J’y retournerais certainement s’ils me le demandaient, tant que j’étais célibataire à l’époque. »

Instagram

Le maquillage d’Olivia était impeccable alors qu’elle coiffait ses cheveux en queue de cheval et posait pour la photo sur un balcon somptueux[/caption]