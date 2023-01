Olivia Hawkins de Love Island a une amitié très surprenante avec la star du savon

Olivia Hawkins de LOVE Island a encore un autre lien avec une célébrité après qu’il a été révélé qu’elle était le sosie de Michelle Keegan.

La superbe Olivia est bien dans les stars de la télé-réalité, avec des gens comme Sam Faiers, Amber Gill, Demi Jones et Eve Gale qui aiment tous ses clichés grésillants sur les réseaux sociaux.

Olivia espère trouver un petit ami dans la villa

Zack Morris a aimé un certain nombre de photos Instagram d'Olivia

Et il semble que la star d’EastEnders, Zack Morris, 24 ans, la connaisse également, ayant également aimé un certain nombre de ses photos sur Instagram.

La star du savon – qui jouait Keegan Baker – a frappé l’icône du cœur sur une série de clichés en bikini ainsi que sur celui d’Olivia dans une mini-robe noire étriquée.

La fille du ring de boxe Olivia, 27 ans, se qualifie de “KO” et a déjà été à la télévision.

Parlant de ce qu’elle apportera à la villa, elle a déclaré: «J’apporterai du plaisir, des vibrations, je suis une personne très confiante et pétillante…. peut-être un peu de drame !

Et elle est à la recherche de son premier petit ami, admettant: “J’ai 27 ans et je n’ai jamais été en couple, donc je sens que maintenant je suis vraiment prête à m’installer et, espérons-le, à trouver l’amour de ma vie.”

Olivia a eu plusieurs autres contacts avec la célébrité, jouant dans des vidéoclips pour Craig David et DJ Tom Zanetti et a dansé à Wembley avec Charli XCX.

L’étourdissant a déclaré: “J’ai fait un film avec Jason Statham et j’ai eu une belle conversation de 10 minutes sur la vie.

“J’ai été ring girl pour KSI, j’ai joué une serveuse dans James Bond avec Daniel Craig et j’ai aussi été une doublure pour Michelle Keegan et Emma Watson.”

Pendant la journée, son travail consiste à tenir des cartes rondes lors de matchs de boxe et s’est décrite comme une “KO”.

Elle a récemment partagé une photo d’elle portant un haut court et un short assorti à la Wembley Arena.

La mannequin glamour poste régulièrement des photos sexy sur ses réseaux sociaux.

Olivia a déjà un nombre impressionnant de 10 000 abonnés sur Instagram – avec une série d’amis célèbres.

On la voit souvent poser dans divers endroits exotiques en bikini et profiter de soirées dans des restaurants chics.

La future star de télé-réalité sait clairement une chose ou deux sur la mode.

Olivia est vue portant un certain nombre de vêtements de mode, y compris des hauts courts sexy et des corsets moulants.

La star de Towie Pete Wicks a également donné son sceau d’approbation sur un cliché sexy de la beauté brune posant pour un selfie.

La star d’EastEnders, Max Bowden, a également aimé l’un de ses derniers clichés du jour de l’An.

Les anciens insulaires Aaron Francis, Joseph Garratt, Eve et Jess Gale et Perri Kiely de Diversity ont également aimé ses publications.

