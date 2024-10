Olivia Flowers, ancienne de « Southern Charm », est fiancée à Alex Williams après son licenciement

Olivia Flowers est fiancée à Alex Willams. Olivia Fleurs/Instagram

Olivia Flowers est une future mariée !

L’ancien de « Southern Charm » a révélé ses fiançailles à People jeudi, avec le fiancé Alex Williams décomposant la proposition de New York.

Après avoir pris l’avion depuis leur domicile du Texas vers la Caroline du Sud pour demander la permission aux parents de Flowers de l’épouser, il l’a rencontrée à Manhattan – où il s’est mis à genoux le 25 septembre.

« J’ai impliqué son responsable de marque et lui ai fait croire qu’il s’agissait d’une séance photo pour l’hôtel », a déclaré Williams à propos de ce moment marquant.

« C’est mon plus grand hype quand il s’agit de m’aider avec du contenu, donc cela ne m’a pas semblé bizarre, juste comme un geste doux », a déclaré Flowers au média.

«J’étais en mode travail», a poursuivi l’ancienne star de télé-réalité. « La prochaine chose que je sais, c’est qu’Alex sort une boîte de son manteau de sport et se met à genoux. »

Flowers, qui cherchait « les meilleurs angles pour prendre des photos dans la pièce », a laissé tomber son téléphone lorsqu’on lui a présenté une bague de fiançailles en diamant de quatre carats.

«Alex a dit: ‘Olivia Barbara Ellen Flowers. Tu es la fille de mes rêves. Je suis devenu l’amour de ma vie. Et j’aimerais demander : veux-tu m’épouser ?' », se souvient-elle.

Le duo s’est rencontré en mai 2023, et Flowers partageant l’histoire de leur anniversaire l’année suivante.

« Après être arrivée en retard à un mariage (et avoir trébuché dans les escaliers de l’église), j’ai été accueillie par un bel huissier pour m’emmener à ma place », a-t-elle déclaré. a écrit via Instagram en mai. « Plus tard, ce même huissier a demandé à mon rendez-vous (mon père) s’il pouvait danser avec moi. »

L’ancien Bravolebrity a conclu : « Un an plus tard et nous dansons toujours 🪩 (et trébuchons dans les escaliers). Bravo à l’étape 5 qui s’accroche.

Alors que Flowers était membre du casting de « Southern Charm » lorsqu’elle et Williams se sont croisés, elle a confirmé en juillet qu’elle n’apparaîtrait pas dans sa 10e saison à venir.

La sortie n’était pas son choix, Flowers » a déclaré aux auditeurs du podcast « Scheananigans With Scheana Shay ».

« La société de production m’a dit : ‘Vous ne semblez pas vraiment être tellement à Charleston.’ Nous remarquons sur votre Instagram que vous êtes au Texas, que vous avez ce nouveau petit ami, et il semble que vous choisissez une voie différente' », a-t-elle affirmé à propos du licenciement.

L’influenceur « déçu » espérait avoir une chance « d’être [her]soi et explorer » depuis la saison 9 s’est fortement concentrée sur le décès choc de son frère Conner en janvier 2023 à l’âge de 32 ans.