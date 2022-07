Olivia et Alex Bowen révèlent un incroyable relooking de jardin qui ressemble à la villa Love Island

Olivia et Alex Bowen de LOVE Island ont pris des fans autour de leur relooking de jardin récemment achevé.

Inspiré clairement de l’esthétique méditerranéenne de la villa Love Island avec non pas un mais deux immenses pavillons en bois pour se prélasser au spa à l’abri du soleil.

Olivia et Alex Bowen de Love Island avec leur fils nouveau-né, Abel[/caption]

Le couple marié, dont on pense qu’il vaut 4,2 millions de livres sterling, a emménagé dans le magnifique manoir en février 2020 et a complètement transformé l’endroit, complétant récemment l’arrière-cour.

Ils ont partagé un montage des derniers ajouts à leur jardin, un ensemble de chaises longues en matériau gris sur leur page Instagram dédiée à la rénovation domiciliaire.

“Wow le soleil dans SUNNINGGGG”, ont-ils légendé le message.

“J’adore ce temps, même si je suis la plupart du temps à l’ombre avec le petit Bowen et que je m’inquiète constamment s’il a trop chaud.

“Mais quand même – c’est tellement agréable d’avoir du beau temps, ça améliore toujours mon humeur!”

Ils ont ensuite décrit les chaises longues qu’ils ont obtenues grâce à un partenariat avec une marque d’articles ménagers.

“Quel moment idéal pour l’arrivée de nos chaises longues Suns Lifestyl – assorties à tous nos autres meubles”, ont-ils écrit.

Ils ont placé les nouvelles chaises longues sous un parasol assorti et en face d’un salon d’angle.

Près de ce salon se trouvait le premier des deux belvédères avec un barbecue complet et un bar.

Le spa, auquel on accède par un escalier, brillait sous le soleil d’été à côté du nouveau mobilier.





La maison d’Alex et Olivia dispose d’une salle de jeux, d’une salle de sport, d’une buanderie avec une baignoire miniature pour nettoyer leurs bouledogues français et d’un vaste jardin avec bain à remous.

Ils ont parlé des derniers plans sur le podcast All Round Mine.

Alex et Olivia sont devenus le couple puissant de Love Island depuis leur apparition dans l’émission en 2016, en tête régulièrement de la liste des Love Islanders qui ont encaissé le plus d’argent de l’émission.

Olivia a avoué qu’elle gagnait maintenant 50 000 £ sur un bon mois.

Cela se compare à 1 500 £ par mois lorsqu’elle travaillait comme directrice des ventes et vivait dans un appartement social avant de s’inscrire à l’émission.

Le couple de la série deux a été le premier insulaire à se marier, avec une cérémonie en septembre dernier qui leur a rapporté un contrat de magazine de 25 000 £.

Le couple a également accueilli leur premier enfant, un fils nommé Able, en juin de cette année.

Depuis lors, ils se sont taillé une carrière en tant que méga influenceurs et ont mené une série de campagnes à gros budget.

L’année dernière, le couple a lancé son empire immobilier en créant The Bowen Homes Ltd et en investissant 100 000 £ dans une propriété de trois chambres à Wolverhampton.

Ils ont un compte Instagram qui partage les rénovations qu’ils ont apportées au manoir d’Essex qu’ils ont acheté ensemble.

Ils ont également un terrain magnifique, une cuisine à tomber par terre et tout l’espace de divertissement dont vous pourriez rêver.

Leur chambre a été l’une des premières pièces que les Bowens ont emmenées sur Instagram pour montrer qu’elle était terminée.

Ils ont un lit immense, avec des portes-fenêtres s’ouvrant sur un impressionnant balcon au premier étage.

Le couple a ajouté deux nouvelles chaises longues à leur magnifique jardin[/caption]

Les nouveaux ajouts sont assis sur une planche de bois près du spa[/caption]

Elles s’accordent parfaitement avec le reste du jardin qui ressemble un peu à la villa Love Island[/caption]