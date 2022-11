Olivia et Alex Bowen révèlent que d’incroyables décorations de Noël sont déjà en place dans un manoir de 1,3 million de livres sterling

OLIVIA et Alex Bowen ont montré leurs incroyables décorations de Noël dans leur manoir de 1,3 million de livres sterling.

Le couple Love Island, qui a accueilli son premier enfant en juin, ne tarde pas à se mettre dans l’ambiance des fêtes cette année.

Dans des clichés partagés sur les réseaux sociaux, Olivia, 28 ans, a révélé qu’elle avait opté pour un superbe thème vert et or.

Le grand escalier a été orné de guirlandes courant le long de chaque rampe, éclairées de minuscules guirlandes lumineuses.

L’arbre d’Alex et Olivia comprend des boules vertes et dorées, des décorations de feuilles vertes et un grand nœud vert au sommet.

Écrivant sur leur compte Instagram personnel, Olivia a déclaré: «Bonjour Noël 2022.

« Je n’arrive pas à croire que c’est notre troisième Noël dans cette maison. Les choses vont tellement vite. Le temps passe vite, c’est fou !

“Je me sens TELLEMENT Noël – à quel point ce look est-il élégant et traditionnel ! Le vert et l’or ensemble me donnent juste toutes les sensations.

Olivia a ajouté: “Je sais que cela semble si tôt pour certains, mais je veux juste en profiter au maximum chaque année.”

L’un d’eux a écrit: “Oh wow, c’est incroyable!”

Un autre a dit: “Juste wow !!!”

Mais un troisième a ajouté: «Des décorations magnifiques mais bien trop tôt. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Noël étant au moment de Noël.

Olivia et Alex ne sont pas les seules célébrités à se mettre dans l’esprit de Noël au début de cette année.

Kerry Katona, Stacey Solomon et Chloe Ferry de Geordie Shore ont également déjà décoré leurs maisons.