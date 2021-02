Olivia et Alex Bowen dévoilent fièrement l’incroyable transformation de leur maison d’un million de livres sterling

Love Island’s Olivia et Alex Bowen ont fièrement dévoilé la touche finale de leur maison de rêve après un an de travail acharné.

Au cours des 12 derniers mois, les tourtereaux, qui se sont rencontrés à l’émission de télé-réalité ITV en 2016, ont documenté leurs importantes rénovations alors qu’ils travaillaient à créer ensemble leur maison pour toujours.

Après que le couple se soit installé sur la vaste propriété de l’Essex, ils l’ont complètement transformée pour en faire la leur – en ajoutant une salle de sport à domicile, une immense salle de cinéma et même une douche pour chiens pour leurs chiens adorés.

Plus récemment, Olivia s’est rendue sur sa page Instagram The Bowen Home pour montrer les progrès des changements à couper le souffle que le couple a apportés à l’incroyable maison.

Dans un article inspirant qui prouvait le travail acharné et les mesures drastiques prises par le couple pour créer leur espace parfait, la star de télé-réalité de 27 ans a partagé un aperçu de presque toutes les pièces de la maison.







«Un an et beaucoup de travail accompli avec beaucoup plus à faire. Cela devient notre vision », a écrit Olivia à côté des clichés de comparaison.

«Dès la minute où nous sommes entrés, je savais qu’il y avait tellement de potentiel pour être parfait pour nous. Nous espérons encore de nombreuses années ici.

Et il est sûr de dire que la vision et l’amour d’Olivia pour le décor transparaissent dans les clichés à couper le souffle avant et après.







Le couple a complètement transformé leur cuisine et leur salon – abandonnant un tapis bleu marine à l’ancienne pour un design de parquet immaculé.

La salle apaisante dispose d’un espace abondant pour se divertir, car la cuisine à couper le souffle comprend des canapés et des fauteuils crème, ainsi qu’une table à manger crème assortie qui se trouve devant d’énormes fenêtres en verre donnant sur le vaste jardin du couple.

La cuisine immaculée comprend des comptoirs en granit, une palette de couleurs beige en sourdine et des espaces de vie spacieux et ouverts.







Olivia et Alex ont également complètement réorganisé leur grand hall d’entrée qui semble tout droit sorti d’un magazine de design d’intérieur.

Avant que le couple ne transforme la grande entrée, elle présentait des carreaux à l’ancienne et le même tapis bleu marine que l’on trouvait dans presque toutes les pièces de l’immense maison.

Mais maintenant, leurs visiteurs sont assurés d’être épatés par l’espace incroyable, qui comprend un escalier de balayage et un luminaire élégant.







Au centre de l’espace, Olivia a dispersé des fleurs fraîches sur une table ronde en marbre pour ajouter des touches féminines à la magnifique entrée.

Une autre image frappante montre les changements drastiques qu’Olivia et Alex ont apportés à l’escalier supérieur de la maison.

L’ancienne fille de Love Island semble particulièrement fière du nouveau lustre à quatre niveaux, qui descend du plafond du couloir supérieur.







Ailleurs, Olivia a montré les progrès de la nouvelle salle de bain à couper le souffle de sa maison.

L’espace moderne dispose de carrelage au sol et aux murs en pierre de couleur taupe.

À l’extérieur, le couple a abandonné son garage et l’a plutôt transformé en une salle de sport à domicile pleine à ras bord avec le meilleur équipement d’entraînement.







Dans le but de s’assurer qu’ils suivent leurs routines d’entraînement exténuantes, Alex et Olivia ont installé des miroirs du sol au plafond et ont équipé la pièce d’une gamme de poids différents.

Leur maison est particulièrement spéciale pour la bombe blonde car elle a l’œil dessus depuis qu’elle est enfant.

Elle a déjà dit OK! Magazine: « Cette maison existe depuis 17 ans. Quand j’étais plus jeune, ma mère me conduisait devant elle et nous disions: ‘Imagine vivre dans cette maison’.







«Elle est venue avec nous au visionnement, et nous étions tous un peu étonnés.

«Je me souviens d’être entré dans la chambre et d’avoir pleuré. Quand je pleure, je sais que cela signifie quelque chose. C’était comme le destin. Nous en sommes tombés amoureux, et six mois plus tard, nous étions dans la maison.







Alex et Olivia sont tombés éperdument l’un pour l’autre lors de leur passage à Love Island en 2016.

Le couple s’est marié lors d’un somptueux mariage dans l’Essex en septembre 2018 à la suite de leur romance éclair de deux ans.