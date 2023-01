Olivia de Love Island n’est pas la seule insulaire à avoir un lien secret avec Michelle Keegan

LOVE Island revient sur nos écrans et il semble que Michelle Keegan ait pas mal de liens avec la nouvelle série.

Il a déjà été révélé que la fille du ring de boxe Olivia Hawkins, 27 ans, est le double du corps de la star de Brassic – mais elle n’est pas la seule insulaire à avoir un lien avec l’actrice.

Getty

Michelle Keegan a deux liens avec les nouvelles stars de Love Island[/caption] TVI

Olivia Hawkins est un sosie pour Michelle[/caption] TVI

Il s’avère maintenant que l’insulaire Lana Jenkins, 25 ans, est également liée à Michelle, 35 ans.

Il a été révélé que la jeune fille de Luton a travaillé comme maquilleuse sur le tournage de Brassic.

Il a été révélé aujourd’hui que la beauté aux cheveux blonds se prépare à entrer dans la villa Love Island.

Parlant de sa vision de la romance, elle a déclaré: “Je tombe amoureuse rapidement.

“J’ai tendance à savoir assez tôt si je pourrais tomber amoureux de cette personne et puis, tant que tout va bien, je lui dirai probablement que je l’aime dans environ une semaine.”

La maquilleuse est également apparue à la télévision auparavant, en disant: “Dans mon travail de maquilleuse, j’ai travaillé avec de nombreuses célébrités.

“De plus, quand j’avais six ans, je vivais en Espagne et j’étais dans un épisode de Benidorm en tant que figurant.” Superstar!

Pendant ce temps, nous avons révélé plus tôt dans la journée qu’Oliver a remplacé la star de Brassic Michelle lors du tournage d’une publicité pour la campagne Very de l’actrice en 2017.

La beauté brune est également amie avec un certain nombre de stars de télé-réalité, dont la star de Towie, Sam Faiers.

Olivia a déjà eu plusieurs contacts avec la célébrité, jouant dans des vidéoclips pour Craig David et DJ Tom Zanetti et a dansé à Wembley avec Charli XCX.

L’étourdissant a déclaré: “J’ai fait un film avec Jason Statham et j’ai eu une belle conversation de 10 minutes sur la vie.

“J’ai été ring girl pour KSI, j’ai joué une serveuse dans James Bond avec Daniel Craig et j’ai aussi été une doublure pour Michelle Keegan et Emma Watson.”