Olivia de Big Brother regarde des mondes loin de l’émission de télévision alors qu’elle se déshabille et met ses sous-vêtements dans un « travail normal » hors écran

La danseuse de GLASWEGIAN Olivia Young montre les mouvements auxquels les téléspectateurs peuvent s’attendre si elle parvient à rester sur Big Brother.

Posant pour son propre portfolio avant d’entrer dans la maison d’espionnage d’ITV, le mannequin est méconnaissable alors qu’elle se déshabille en sous-vêtements pour les clichés sensuels.

Olivia de Big Brother était magnifique alors qu'elle se déshabillait jusqu'à ses sous-vêtements

La danseuse de Glasgow est entrée dans la maison dimanche

Olivia travaille comme serveuse mais aussi danse et mannequin et fait la moue devant la caméra dans le cadre de son travail quotidien.

Son agence de mannequins a partagé hier l’image et a écrit : « Olivia est officiellement entrée dans la maison @bbuk. Nous sommes si fiers de toi.

« Allez montrer au monde quelle star vous êtes. »

Olivia devra compter sur son look qui fait tourner les têtes pour convaincre ses camarades de maison.

Elle risque d’être expulsée vendredi à moins qu’elle ne parvienne à convaincre le groupe qu’elle est « la plus divertissante ».

Cela faisait partie de la première tournure cruelle de Big Brother dans le tout premier épisode.

Alors qu’ils entraient dans la nouvelle « vaste » maison des Garden Studios, Big Brother a organisé une pendaison de crémaillère pour les 16 nouveaux invités.

Pour briser la glace, ils ont été chargés de jouer à des jeux de société, notamment la remise du colis.

Cependant, lorsque la musique s’est arrêtée et que chaque colocataire a ouvert la boîte, on leur a posé une question mais avec des conséquences désastreuses.

On a demandé à Jenkin avec qui était le colocataire le plus difficile à vivre, et il a choisi Olivia car il estimait que le couple ne s’était pas « gélifié ».

En conséquence, Olivia a été la première candidate à être expulsée ce vendredi soir.

À la fin des jeux, Olivia s’est éloignée du canapé circulaire et a déclaré qu’elle « ne pouvait pas être culottée » de parler à Jenkin lorsqu’il est venu s’excuser.

Mais Big Brother lui a offert une bouée de sauvetage et a déclaré qu’elle gagnerait l’immunité si elle pouvait s’assurer que ses camarades de maison ne la votaient pas «la moins divertissante» lors d’un prochain vote.

Avant d’entrer dans la maison, Olivia a prédit : « Je pense qu’ils me nommeront pour mon dévouement, mon honnêteté brutale et mon partage excessif d’opinions. »

Olivia risque déjà d'être expulsée vendredi, ce qui est choquant.