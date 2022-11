Olivia Culpo visite OB-GYN au milieu des craintes de fertilité (vidéo exclusive) – Hollywood Life

Dans l’épisode de la semaine dernière de Les sœurs Culpo, Olivia Culpo a parlé de ses craintes en matière de fertilité et espère avoir un jour un enfant avec son petit ami Christian Mc Affrey. Avant le nouvel épisode de lundi soir, HollywoodLa Vie a un clip EXCLUSIF d’Olivia visitant le bureau de son OB-GYN pour savoir si elle a un “calendrier imminent” quand il s’agit d’avoir des enfants et si son endométriose a progressé. Le clip met en vedette le meilleur ami et assistant d’Olivia, Jackson, qui tente de nommer autant de parties du vagin que possible, et c’est vraiment impressionnant.

Plus de journaux télévisés :

Plus tard, Jackson accompagne Olivia pour voir son OB-GYN, le Dr Thais Aliabadi, qui a effectué la chirurgie endo du modèle en novembre 2020. “Assurons-nous que vos ovaires sont bons et que le stérilet est bien placé”, dit le médecin à Olivia. “J’ai juste besoin de quelque chose qui me donne l’impression de ne pas avoir cette chronologie imminente”, dit Olivia aux caméras, avant qu’elles ne la voient recevoir une échographie de son utérus et de ses ovaires.

“Quand je vois l’échographie sur l’écran, j’ai juste un ESPT majeur. Je suis juste nerveux. Je déteste ces rendez-vous », dit Olivia, les larmes aux yeux. “J’aime tellement ce médecin, mais je déteste aller chez le gynécologue parce que j’ai toujours peur de ce qu’ils vont dire.”

Elle a poursuivi: “Je regarde littéralement ses lèvres, j’attends qu’elle dise quelque chose, je veux juste qu’elle dise quelque chose de bien. Je veux juste savoir que tout va bien. Dans l’épisode du 21 novembre de Les sœurs Culpo, Olivia est devenue émue en discutant de son possible combat pour tomber enceinte à cause de la maladie. “L’endométriose peut affecter votre fertilité de différentes manières”, a-t-elle déclaré dans son confessionnal. “Il y a tellement de choses que je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur avec cette condition et je m’inquiète tout le temps de mon calendrier. J’ai l’impression que je dois avoir des enfants dès que possible.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dans le même temps, elle a admis que Christian, qui vient d’être échangé aux 49ers de San Francisco, n’est pas prêt à avoir des enfants et est “complètement et totalement concentré sur le football et il devrait l’être”. Olivia a ensuite partagé ses peurs avec sa sœur, Sophie Culpolui disant à travers les larmes, “Je suis tellement inquiet de ce que pense Christian et de mettre la pression sur ma relation d’une manière qui ne va pas aller dans la direction que je veux, mais ce n’est pas non plus qui je suis.”

“Je ne peux tout simplement pas imaginer devoir recommencer et j’ai l’impression d’avoir toujours été dans ces positions vulnérables dans les relations”, a admis le créateur de mode. La femme de 30 ans a parlé de sa lutte contre l’endométriose en 2021, disant à PEOPLE que la maladie “prenait lentement le dessus [her] vie », après avoir appris que sa douleur atroce était « normale ». “Vous commencez à planifier votre vie autour de l’endométriose parce que vous ne pouvez pas fonctionner. Chaque mois, vous ne savez pas si ça va être cinq fois pire que le mois dernier, ou dix fois pire », a-t-elle expliqué. “J’en arrivais au point où non seulement mes règles devenaient insupportables, mais j’ai aussi appris qu’un autre symptôme de l’endométriose, à mesure qu’il progresse, est que vous avez des douleurs même entre les règles. Ce n’est pas seulement même lorsque vous êtes sur votre cycle, cela pourrait être entre les deux.

Lien connexe Lié: Anitta, Kylie Jenner, Olivia Culpo et d’autres stars sexy en hauts courts à Coachella

Un soir avant son diagnostic, alors qu’elle était à la maison avec Christian, Olivia a ressenti une douleur lancinante et insupportable. La star des 49ers a emmené sa petite amie aux urgences et, par l’intermédiaire du médecin de son équipe, elle a été mise en contact avec le Dr Smitha Vilasagar, un OB-GYN spécialisé dans l’endométriose et a finalement diagnostiqué Olivia. “J’avais vraiment mal”, a-t-elle déclaré à propos des jours qui ont suivi son opération de novembre 2020. “Mais pour être honnête avec vous, ce n’était rien comparé à la douleur que je ressentais tous les mois. Ce n’est rien. C’est une promenade dans le parc par rapport à la douleur mensuelle que vous avez avec l’endo.

Nouveaux épisodes de Les sœurs Culpo diffusé le lundi soir à 21 h sur TLC.