Olivia Culpo soutient le commerce NFL de Christian McCaffrey – Hollywood Life

Olivia Culpo est prête à soutenir son petit ami Christian McCaffrey à travers “n’importe quoi”. L’ancienne Miss Univers, 30 ans, a réagi à la nouvelle que son amour de la NFL, 26 ans, avait été échangé aux 49ers de San Francisco jeudi, partageant deux publications de soutien sur son histoire Instagram.

Olivia a semblé répondre en temps réel alors qu’elle partageait un clip de ESPN reportage en direct sur le commerce. En plus de la vidéo, elle a écrit: “Tellement d’émotions en ce moment.” La star a suivi son message avec un message plus personnel, partageant une photo du couple se tenant la main dans son lit. En plus, elle a écrit “Prêt à tout avec vous”, avec un emoji en forme de cœur.

Le déménagement de Christian dans la région de la baie ne devrait pas poser trop de problèmes au couple, qui a été lié pour la première fois en mai 2019. Depuis, ils sont éperdus. L’influenceur est rapidement devenu un incontournable en marge de son match des Panthers. Maintenant, il semble que Liv devra s’habituer à un maillot écarlate et or.

L’accord de Christian a été un peu un choc pour les fans de football. Alors qu’il y avait des rumeurs d’échange à l’horizon, les Niners ont pris le porteur de ballon pour assez bon marché, selon le Poste de New York. En échange de Christian, un ancien de Stanford, les Panthers ont reçu une liste de choix au repêchage. Le jeu de la star du football est en difficulté depuis qu’il s’est blessé à la cheville la semaine 12 la saison dernière.

Alors que le beau gosse de la NFL bouge sur le terrain, Olivia est sur le point de se lancer dans une nouvelle ère. L’émission de téléréalité du natif de Rhode Island Les sœurs Culpo devrait être présenté en première le 7 novembre.

Dans un teaser de l’émission, la starlette très privée s’est ouverte sur sa vie personnelle. Dans une confession en larmes, elle a révélé: «Je m’inquiète tout le temps pour l’avenir. J’ai toujours pensé qu’à 30 ans, je serais mariée. J’aurais des enfants. Peut-être qu’avec Christian, sa chance a tourné ?