Olivia Culpo s’inquiète pour les bébés et la fertilité dans ‘The Culpo Sisters’ – Hollywood Life

Les frères et sœurs sont comme des baby-sitters intégrés, il ne fait donc aucun doute que Aurore Culpo fait confiance à sa soeur Olivia Culpo regarder ses adorables deux enfants, Rémi et Solei ! Dans un clip EXCLUSIF du prochain épisode de ce soir de Les sœurs Culpo, Olivia est chargée des tout-petits et les choses deviennent un peu chaotiques quand vient le temps de changer les couches ! La vidéo commence avec les mignonnes qui courent dans la maison, Remi, 4 ans, avec sa chemise retirée dans un pull-up et Solei, 2 ans, qui a besoin d’une nouvelle couche et qui est balayée par sa tante.

Plus de journaux télévisés :

Alors qu’Olivia allonge Solei sur son canapé blanc pour se changer, Remi commence à jouer avec un bol décoratif en quartz… ahhh, les enfants ! “Je n’ai jamais fait cela auparavant. Je ne veux rien faire de mal !” Olivia raconte aux caméras un moment confessionnel, tout en portant un magnifique corset rouge et un jean légèrement délavé. “J’ai entendu dire que l’érythème fessier peut être un problème, alors je ne veux certainement pas manquer un endroit!”

Le clip revient à Olivia dans sa maison, au milieu du changement de couche, essayant de comprendre comment le mettre correctement sur sa nièce de deux ans. « La vraie question est de savoir dans quelle direction se trouve le front ? » le modèle se demande à haute voix.

“De plus, je n’ai pas de crème pour les fesses”, dit Olivia plus tard à la caméra. “Personne ne m’a laissé de crème pour les fesses, personne ne m’a dit où c’était. Je ne sais même pas comment appliquer ça… aucune idée. Elle a ajouté: “La partie la plus difficile de la garde d’enfants est… chaque partie?”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Dans un clip de suivi du nouvel épisode, diffusé le 21 octobre à 21 h, Olivia, qui sort actuellement avec un joueur de la NFL Christian McCaffrey, a parlé franchement de ses craintes que son diagnostic d’endométriose ne l’empêche de tomber enceinte un jour. “Je veux avoir des enfants, mais je veux m’assurer que je peux”, a-t-elle déclaré. “Cela pourrait être très difficile pour moi d’avoir des bébés.”

«J’avais une douleur atroce, qui est aussi si débilitante», se souvient-elle de sa chirurgie de l’endométriose qu’elle a subie en août 2020. «L’endométriose peut affecter votre fertilité de différentes manières. Vous pouvez avoir du tissu endométrial qui se développe près ou sur vos ovaires, cela peut affecter la qualité de vos ovules, cicatriser vos trompes de Fallope. Selon les experts médicaux, 30 à 50 % des femmes atteintes d’endométriose sont stériles.

Lien connexe Lié: Anitta, Kylie Jenner, Olivia Culpo et d’autres stars sexy en hauts courts à Coachella

“Il y a tellement de choses que je ne sais pas sur ce qui va se passer à l’avenir avec cette condition et je m’inquiète tout le temps de mon calendrier”, a-t-elle ajouté, s’adressant à sa sœur Aurora, “Je sens que je dois avoir les enfants dès que possible.

Les sœurs Culpo diffusé le lundi à 9/8c sur TLC et Discovery Plus.