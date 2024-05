Olivia Culpo partage un baiser romantique avec son fiancé de la NFL, Christian McCaffrey, lors de la pittoresque fête nuptiale de Malibu avec vue sur l’océan

Olivia Culpo a partagé un baiser romantique avec son fiancé de la NFL, Christian McCaffrey, lors de son élégante fête nuptiale à Malibu ce week-end.

La femme de 32 ans, Miss Univers 2012, portait du blanc de mariage lors de la soirée glamour, qui s’est déroulée sur une terrasse avec une vue éblouissante sur l’océan.

Avec la mer tachetée de soleil visible derrière eux, Olivia et son futur mari se sont rassemblés dans leurs bras devant ses invités.

Christian, porteur de ballon des 49ers de San Francisco, correspondait au look d’Olivia dans un t-shirt blanc moulant qui mettait en valeur ses bras musclés.

Ce jour-là, Olivia a lancé ses histoires Insta et a offert à ses fans quelques aperçus de l’événement festif que ses proches lui ont organisé.

Lorsque l’invité est arrivé, il a été accueilli par une étagère remplie de sacs de cadeaux annoncés comme « Quelque chose de bleu avant que je le fasse ».

Il y avait aussi un « Bloom Bar », qui était une exposition pleine de bouquets que les fêtards étaient vraisemblablement autorisés à emporter chez eux.

Dehors, sur le patio, Olivia et ses proches se sont installés pour déjeuner à une seule longue table propice à la conversation.

Elle a partagé une vidéo silencieuse d’elle en train de rire avec sa mère Susan Curran et a demandé d’un ton taquin à ses fans : » De quoi pensez-vous que nous parlions mdr » ?

Ses histoires Insta comprenaient également un clip d’elle partageant une étreinte chaleureuse avec Kathleen Messier, qui est fiancée au frère de Christian, Max McCaffrey.

On pouvait voir Kathleen et Olivia rire aux éclats ensemble dans la vidéo, qu’Olivia avait sous-titrée : « La future Mme McCaffrey ».

Olivia s’est également assurée d’inclure un témoignage de sa copine, la célèbre artiste de bronzage en spray Isabel Alysa, qui était le cerveau de la fête.

« Merci de m’avoir organisé la meilleure fête prénuptiale qu’une fille puisse demander », a-t-elle écrit sur un clip d’elle et Isabel en train de s’embrasser. « Je t’aime @isabelalysa ».

Dehors, sur la terrasse, Olivia et ses proches se sont installés pour déjeuner à une seule et longue table propice à la conversation.

On pouvait la voir avec Christian posant pour des photos devant un décor floral luxuriant spécialement érigé sur la terrasse pour l’occasion.

La mariée a également posté une vidéo d’elle faisant sa grande entrée sous la douche, entourée d’une coterie de femmes qui étaient vraisemblablement ses demoiselles d’honneur.

Avant l’événement lui-même, Olivia a publié une bobine qui la montrait en train d’essayer deux robes blanches différentes et d’essayer de décider laquelle elle devrait porter.

La première tenue qu’elle a modelée était une mini-robe blanche élégante, qu’elle craignait de porter car elle pourrait montrer « tant de bleus » sur ses jambes.

Elle a finalement opté pour une longue robe blanche à épaules dénudées qui tombait au sol et ressemblait un peu à une robe de mariée à part entière.

Olivia et Christian ont entamé leur relation au cours de l’été 2019 et étaient ensemble depuis près de quatre ans lorsqu’il a proposé en avril dernier.

Il s’est mis à genoux et lui a offert une bague au complexe Amangiri dans l’Utah, un lieu glamour ultra-luxueux devenu papier anti-mouches pour les célébrités.

Olivia était déjà sortie avec Danny Amendola, idole de la NFL, mais ils se sont séparés en 2018 après qu’il ait été aperçu en train de gambader sur la plage avec une autre femme.

Quelques mois plus tard, Olivia a révélé sur Le spectacle de Jenny McCarthy qu’une fois qu’elle était redevenue célibataire, des hommes mariés célèbres ont commencé à essayer de discuter avec elle en ligne.

Cependant, en 2019, elle a entamé sa relation avec Christian, l’homme qu’elle a crédité des années plus tard pour avoir « restauré ma foi en l’amour ».

Tout en célébrant leur troisième anniversaire sur Instagram, elle a dévoilé l’histoire de la façon dont elle et Christian sont devenus un objet pour la première fois.

« Il y a trois ans, je ne cherchais pas de relation. Lorsque mes meilleurs amis Kristen et Tyler m’ont appelé et m’ont demandé si j’étais disposé à rencontrer leur ami Christian, j’étais inquiète », se souvient Olivia dans sa légende.

«J’avais peur que ce soit à nouveau la même vieille histoire et que tous les gars soient pareils. Même si mes attentes étaient faibles, je savais que je ne pouvais pas m’enfermer et prendre des décisions basées sur la peur », a-t-elle reconnu.

La reine de beauté a déclaré : « Je suis tellement reconnaissante pour la voix en moi qui m’a dit de donner une autre chance à l’amour. Du yin à mon yang, vous êtes l’incarnation de la force par l’humilité. Merci d’être mon rocher et de restaurer ma foi en l’amour. Tu es tout ce dont j’ai toujours rêvé et plus encore.