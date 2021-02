Nous avons interviewé cette célébrité parce que nous pensons que vous aimerez leurs choix. Certains des produits présentés proviennent de la propre gamme de produits de la célébrité ou d’une marque pour laquelle ils sont payés. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc percevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Avez-vous du mal à trouver le parfait La Saint-Valentin cadeau? Nous l’avons totalement compris!

Il peut être difficile de trouver un cadeau pour votre proche ou Galentine qui soit à la fois significatif et utile. Heureusement, Olivia Culpo est là pour vous aider à trouver vos cadeaux de la Saint-Valentin pour tout le monde sur votre liste. De des ensembles en tricot confortables qu’elle et ses sœurs ont conçus à fabricants de pizza et valises assorties, l’influenceuse mode a les meilleures idées cadeaux et conseils pour V-Day!

«J’adore offrir des expériences que vous pouvez faire ensemble», a révélé la femme d’affaires. « Que ce soit un petit ami, un mari, un meilleur ami, etc., vous pouvez offrir quelque chose qui vous permet de passer du temps avec eux. Cela peut être un » coupon « pour un 5 à 7 zoom / une soirée de jeu, un voyage à espérer l’avenir, ou une soirée spéciale à la maison avec de la nourriture et des cocktails. «