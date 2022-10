Olivia Culpo parle du drame ‘The Culpos’ (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Déplacez-vous Kardashians, les Culpos sont là! TLC a sorti la bande-annonce de la prochaine série télé-réalité mettant en vedette Olivia Culpo et ses soeurs Aurore Culpo et Sophie Culpo et l’ancienne reine du concours a expliqué ce qui allait arriver dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife.com ! “Ça a été tellement amusant !” Olivia a jailli, tout en discutant de son prochain livestream Prime Early Access Sale. “J’ai l’impression qu’en vieillissant, il était tellement plus important pour moi de passer du temps avec ma famille. J’ai l’impression d’avoir vraiment commencé à mettre les choses en perspective et j’étais tellement obsédé par le travail et la prochaine étape, la vérification des choses sur ma liste, mais j’ai vraiment fait un effort intentionnel pour être plus intentionnel dans les choses qui Je fais de mon temps.

Plus de journaux télévisés :

Elle a poursuivi: “Donc, pouvoir passer du temps avec les personnes qui comptent le plus pour moi, c’est-à-dire ma famille, mes amis très proches et même les personnes avec qui je travaille qui sont comme ma famille, c’est le meilleur cadeau que je puisse imaginer. et le spectacle nous permet de le faire. Olivia a poursuivi en disant que ce n’était pas parfait 100% du temps, taquinant, “il y a certainement du drame!”

« Il y a des moments où nous devons parler de choses dont nous ne voudrions jamais parler normalement. Mais c’est aussi une belle chose parce que cela vous rapproche les uns des autres, donc dans l’ensemble, je suis vraiment excitée », a déclaré Olivia. “Je suis ravie pour mes sœurs parce qu’elles n’ont jamais vraiment eu cette opportunité, et je suis ravie que les gens rencontrent ma famille et se connectent avec des gens à un niveau plus profond comme celui-ci.”

Olivia s’est entretenue avec HollywoodLife, en exclusivité, avant son livestream Amazon Prime Early Access Sale, qui aura lieu le 12 octobre à 18 h HE ici, dans lequel elle partagera ses choix préférés d’Amazon avant la saison des fêtes ! “J’ai l’impression d’être toujours la personne qui dit à tout le monde ce qui m’obsède et les produits sans lesquels je ne peux pas vivre. J’essaie tellement de choses différentes et j’ai une poignée de produits qui me passionnent tellement, donc le livestream d’Amazon avec mes fans est quelque chose qui me vient très naturellement ! le modèle expliqué. “Cela fait partie de mon ADN de partager des produits qui m’obsèdent afin que vous puissiez les obtenir et aussi être obsédé par eux, et ensuite nous pourrons dire à quel point nous les aimons !” Heureusement, elle pourra le faire avec son livestream Amazon !

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Olivia a taquiné certains des produits qu’elle a hâte de partager avec ses abonnés, y compris le masque de sommeil pour les lèvres LANEIGE, les packs de voyage Vital Proteins Collagen Peptides Powder (Type I, III) et, son préféré, le Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Brosse à dents électrique rechargeable. “Maintenant que j’ai la trentaine, je me sens comme avant sur ma liste de priorités, les soins dentaires n’étaient pas au top, mais maintenant je suis obsédé par le brossage des dents. Je veux le dernier et le meilleur. Je ne saute jamais de fil dentaire, je suis obsédé par le fait de garder mes dents blanches ! » elle a ri. “Alors, c’est ma brosse à dents préférée ! Je voyage avec le mien, j’adore ça.

Assurez-vous de vous connecter à la diffusion en direct de la vente Amazon Prime Early Access d’Olivia le 12 octobre à 18 h HE!