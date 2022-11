Olivia Culpo dit que sa relation avec la star de la NFL Christian McCaffrey est “enracinée en Dieu”

Après plusieurs romances très médiatisées, Olivia Culpo a établi une règle de rencontres « plus jamais d’athlètes » – jusqu’à ce qu’elle rencontre Christian McCaffrey.

L’ancienne Miss Univers est devenue liée au porteur de ballon des 49ers en 2019. Dans sa nouvelle série de télé-réalité “The Culpo Sisters”, la femme de 30 ans a décrit comment leur relation est “enracinée en Dieu”.

Le mannequin Sports Illustrated Swimsuit a déclaré à Fox News Digital que la dévotion du couple à la foi était essentielle à leur union.

“Le fondement de notre relation a toujours été Dieu”, a-t-elle expliqué. “Et j’ai l’impression que quand les choses sont difficiles ou quand vous êtes tous les deux dépassés [and] il n’y a pas une tonne que vous pouvez vous donner l’un à l’autre, vous pouvez toujours compter sur Dieu. J’ai donc l’impression que si la base est là, s’il y a une base de cela dans toute relation, c’est incroyablement utile. Parfois, vous avez juste besoin d’aide pour n’importe quelle relation… Ce n’est pas seulement comme pour les amitiés. C’est avec tout. Je pense qu’il est important d’être basé sur la foi, vraiment.”

La star réfléchit à son avenir. Dans la série, Culpo a décrit son rêve d’être maman un jour et d’avoir une grande famille. Les téléspectateurs verront comment Culpo a décidé de congeler ses œufs dans l’espoir que cela puisse éventuellement devenir une réalité.

“J’ai l’impression d’avoir toujours su que je voulais avoir une grande famille parce que je venais d’une grande famille”, a-t-elle expliqué. “J’ai l’impression que congeler vos œufs est une décision très stimulante. Cela vous donne en quelque sorte un peu plus de contrôle. Et je recommanderais à quiconque de le faire qui veut avoir des enfants et qui a peut-être la trentaine et n’a pas encore eu d’enfants. . J’espère que ça pourrait être plus accessible pour tout le monde.”

Culpo a noté que pendant qu’elle discutait de sa décision avec McCaffrey, 26 ans, le choix lui appartenait entièrement.

“Heureusement, pour congeler vos œufs, vous n’avez besoin que d’une seule personne, et c’est vous-même”, a-t-elle ri. “Il est favorable. Il n’a pas eu son mot à dire, pour être honnête.”

Une chose à propos de la maternité qu’elle attend avec impatience est de partager son amour du Rhode Island, d’où elle est originaire.

“Oh, la nourriture me manque”, a déclaré Culpo, qui vit désormais à Los Angeles. “Le feuillage, les odeurs. C’est un espace sûr. Nous avons tellement de souvenirs positifs qui grandissent là-bas. L’authenticité. Les gens sont des tireurs directs. Mais la nourriture est définitivement la meilleure.”

Culpo n’est pas le seul de la famille à sortir avec un athlète professionnel. Sa sœur cadette, Sophia Culpo, est impliquée avec Braxton Berrios, un receveur des Jets. La jeune femme de 26 ans a déclaré à Fox News Digital qu’elle s’était tournée vers son frère pour obtenir des conseils sur la navigation sur le terrain.

Et Culpo a beaucoup à dire sur le sujet. Elle a déjà fréquenté les joueurs de football Danny Amendola et Tim Tebow, ainsi que le nageur olympique Ryan Lochte.

“Cela peut être beaucoup”, a déclaré Sophia à propos de sa relation avec une star du sport sous les projecteurs. “Je pense qu’il y a une perception que c’est une vie glamour. Je veux dire, c’est charmant, mais c’est beaucoup de travail. Pendant la saison, nous les voyons très rarement parce qu’ils travaillent toute la journée. Alors, tournez-vous vers elle et demander des conseils sur la façon d’être là pour eux sans compromettre votre propre carrière en même temps [is important]. Olivia est vraiment douée pour m’apprendre à donner la priorité à moi-même et à ma relation sans compromettre l’un ou l’autre.”

Culpo a insisté sur le fait que “rien n’était interdit” lorsqu’il s’agissait de faire suivre leur famille par des caméras alors qu’ils naviguaient à la fois dans l’amour et dans la vie.

“Aussi intimidant que ce soit avec quelque chose comme ça, soit vous êtes tout à fait dedans, soit vous êtes tout à fait dehors”, a-t-elle déclaré. “Nous avons donc juste essayé d’aller aussi loin que possible et de ne pas nous retenir. Nous espérons que d’autres personnes se retrouveront un peu dans nos histoires. Nous savons qu’elles le feront… Nous avons travaillé très dur pour être aussi vulnérables que possible. possible.”

Et leurs racines de Rhode Island ont joué un rôle important dans le spectacle.

“Je pense [the series] est une merveilleuse occasion pour nous de montrer à quel point nos parents sont humbles et humbles », a déclaré la sœur aînée Aurora Culpo à Fox News Digital.« Ils n’ont pas peur de nous ramener sur Terre chaque fois qu’ils pensent que nous devenons un peu trop haut et puissant. Je pense que beaucoup de gens pourraient comprendre cela, surtout si vous avez des parents qui n’ont pas de filtres comme les nôtres. Nous avons cinq enfants dans notre famille. Nous sommes tous dans l’émission. C’est chaotique et enraciné dans l’amour, ce qui, je pense, est finalement ce qui nous rend aimables.”

Cependant, il y a eu des moments pendant le tournage où les choses sont devenues trop réelles. Sophia a admis qu’elle ne serait probablement pas à l’écoute des épisodes qui la montrent en train de se battre avec Olivia.

“Nous ne sommes pas capables de nous filtrer”, a-t-elle déclaré. “Donc, ce que vous voyez est vraiment ce que nous ferions même s’il n’y avait pas de caméra là-bas. Je dirai qu’il y a quelques épisodes où je me dis:” Est-ce que je vais regarder celui-là? Je ne sais pas. Parce qu’Olivia et moi nous disputons avec le recul, je n’ai pas vraiment envie de revivre ces moments. C’est aussi embarrassant de se disputer avec tes sœurs. Parce qu’en fin de compte, nous ‘ Nous avons tellement de chance. Nous n’avons rien à redire.

“Nous aimons passer du temps ensemble”, a déclaré Aurora, 33 ans, une influenceuse du bien-être. “Nous faisons des choses ridicules de toute façon. Nous pourrions aussi bien demander à quelqu’un de l’enregistrer.”

“The Culpo Sisters” est diffusé le lundi à 21h