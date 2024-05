Olivia Culpo célèbre la fête nuptiale avant le mariage de Christian McCaffrey : photos

Olivia Culpo et Christian McCaffrey sont à un mois de leur mariage !

Avant leur grand jour, l’ancienne Miss Univers, 32 ans, a célébré avec une douche nuptiale de rêve à Malibu, en Californie, ce week-end. Samedi, Culpo a partagé un tas de photos et de vidéos sur son Instagram et TikTok qui la montraient en train de se préparer et de son arrivée sur les lieux avec sa sœur cadette Sophia Culpo et sa future belle-mère, Lisa McCaffrey.

Dans sa vidéo de préparation, Culpo demande à ses abonnés Instagram de l’aider à choisir entre une mini-robe blanche et une robe longue avec des manches bouffantes à épaules dénudées. Après avoir essayé les deux options, elle décide finalement de porter une robe plus longue pour dissimuler les bleus d’un récent voyage à Hawaï. Elle l’a associé à des boucles d’oreilles en argent que son fiancé des 49ers de San Francisco, 27 ans, l’a aidée à choisir.

Dans ses histoires Instagram, Culpo a donné à ses fans un aperçu de sa magnifique fête nuptiale, qui comprenait un mur de fleurs, plusieurs gâteaux, un bar à fleurs et des tonnes de magnifiques compositions florales.

« Hier c’était un rêve 🤍 merci @isabelalysa pour la plus belle des fêtes prénuptiales et à tous ceux qui ont rendu cette journée si spéciale !!! » le mannequin a sous-titré un message séparé sur son fil, qui comprenait des photos d’elle, de McCaffrey et de sa copine Isabel Alysa.

Culpo a continué à s’amuser sur son TikTok, partageant des vidéos de la mère de McCaffrey montrant ses pas de danse et de ses sœurs, Aurora et Sophia Culpo, mangeant des sushis au bord de l’océan. Dans l’une des vidéos TikTok, Culpo a écrit : « Douche nuptiale et officiellement un mois avant que je dise ‘oui’. »

Culpo et McCaffrey ont déclenché des rumeurs de fréquentation pour la première fois en mai 2019, puis en avril 2023, les deux se sont fiancés. La proposition a eu lieu au luxueux Amangiri Resort à Canyon Point, dans l’Utah, pendant le road trip du couple pendant les vacances de printemps.

Avant sa relation avec McCaffrey, Culpo avait des ex assez célèbres, dont Nick Jonas et les athlètes Ryan Lochte, Tim Tebow et Danny Amendola. Lorsque le modèle j’ai parlé à ET en novembre 2022, Culpo a révélé pourquoi elle avait enfreint sa règle « plus jamais d’athlètes » pour McCaffrey.

« Il est tout simplement le meilleur, j’ai l’impression qu’il est vraiment tout ce que je pourrais demander », avait déclaré Culpo à l’époque. « Donc, je n’ai jamais à m’inquiéter de quoi que ce soit. Je pense que c’est la raison pour laquelle je ne voulais pas sortir avec un athlète, sans vouloir l’offenser, car il y a une réputation là-bas. »

À un mois des noces du couple, Culpo a suivi une routine beauté intense, qui comprend des soins du visage au sperme de saumon, une thérapie à la lumière rouge et un lifting des cils. Plus récemment, elle a révélé sur son Instagram que elle a dissous son produit de remplissage pour les lèvres.

« J’ai eu mes lèvres dissoutes la semaine dernière », a-t-elle écrit en réponse à une séance de questions-réponses sur ses histoires Instagram plus tôt ce mois-ci. « Regarde mon avant ! Je suis vraiment heureuse de leur apparence maintenant. Les débats se remplissent à nouveau, mais je pourrais continuer comme ça pour le mariage. »

Parallèlement à son aveu, Culpo a partagé une photo d’elle avant et après la dissolution de ses lèvres pour montrer la différence.

Olivia Culpo dissout son produit de comblement des lèvres avant son mariage avec Christian McCaffrey. – Olivia Culpo/Instagram

Culpo et McCaffrey sont sur le point de se marier à Rhode Island, l’État où elle a grandi.

