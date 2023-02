Olivia Colman semble méconnaissable après une transformation révoltante pour les grandes attentes de la BBC

OLIVIA Colman semble méconnaissable alors qu’elle se transforme pour l’adaptation de la BBC des grandes attentes.

L’actrice de 49 ans, qui joue Miss Havisham, a l’air très différente en tenue de mariée complète, avec des dents tachées et une perruque blonde.

Le teaser montre la mariée à l’air effrayant rencontrant le jeune Pip lorsqu’il arrive à Satis House pour la première fois, prêt à commencer son éducation pour devenir un gentleman.

Miss Havisham est un personnage du roman Great Expectations de Charles Dickens.

C’est une riche célibataire, autrefois abandonnée à l’autel, qui insiste pour porter sa robe de mariée pour le reste de sa vie.

La nouvelle série en six parties – écrite par Steven Knight et réalisée par Lucy Forbes – est basée sur le roman du même nom de Charles Dickens.

Great Expectations suit l’histoire d’un orphelin nommé Pip – et a été publié pour la première fois en 1860.

Dickens en a fait plus tard un livre.

Le casting a été annoncé en février dernier et un mois plus tard, le tournage a commencé.

Olivia sera rejointe sur nos écrans par Fionn Whitehead, Shalom Brune-Franklin, Ashley Thomas, Johnny Harris et bien d’autres.

Le nouveau clip teaser arrive plus de deux ans après que Steven a révélé qu’il transformerait le roman de Dickens en une émission.

C’est son deuxième après avoir produit A Christmas Carol en 2019.

Steven Knight a précédemment déclaré à propos de l’émission à venir: «J’ai choisi Great Expectations comme prochaine œuvre à porter à l’écran, non seulement à cause des personnages intemporels, mais aussi à cause de l’histoire très actuelle.

“Une histoire de mobilité de classe et d’intransigeance de classe, racontée à travers un récit à la première personne intensément émotionnel et personnel.

« Étant moi-même fils d’un forgeron, le parcours de Pip de la forge à la société est très spécial pour moi.

Great Expectations sera diffusé sur BBC One ce printemps

