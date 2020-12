Olivia Colman de The Crown est rejointe par une autre royauté du showbiz alors qu’elle joue dans sa première pantomime et promet de se divertir.

L’actrice oscarisée, qui joue la reine dans le hit de Netflix, sera la fée marraine dans une BBC Cendrillon socialement distante pour Comic Relief.

La co-star de Crown Helena Bonham Carter, qui joue la princesse Margaret, sera la méchante belle-mère Lady Devilia.

Tom Hollander, co-star d’Olivia dans la sitcom de la BBC Rev, est Baron Hardup ​​tandis que le comédien Guz Khan est Buttons.

La spéciale étoilée sera jouée virtuellement avec chacune des stars jouant leur rôle dans la sécurité de leur propre maison. Pour enrichir l’histoire des enfants, Quentin Blake a créé des illustrations spéciales pour des scènes clés.

Le fondateur de Comic Relief, Richard Curtis, a déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants à BBC2 et à l’incroyable distribution de nous avoir permis de faire notre toute première pantomime.»

Le patron de BBC2, Patrick Holland, a déclaré: «C’est une surprise unique à la fin d’une année où nous avons tous besoin de nous remonter le moral.

«Merci beaucoup à Richard Curtis et à l’équipe de Comic Relief pour avoir assemblé une telle distribution stellaire pour nous livrer une pantomime inoubliable.